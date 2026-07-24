Le club d'Al-Diriyah, récemment promu en Roshn Saudi League, a poursuivi ses coups d'éclat face aux grands du championnat, cette fois-ci aux dépens du club d'Al-Ittihad, après avoir bouclé une nouvelle recrue portugaise.

Le quotidien saoudien « Arriyadiyah » a affirmé qu'Al-Diriyah s'est entendu avec le Portugais Pedro Gonçalves, ailier du Sporting Portugal, pour rejoindre ses rangs lors de l'actuel mercato estival.

Gonçalves signera un contrat de deux saisons avec l'équipe d'Al-Diriyah, avec une possibilité de prolongation pour une troisième saison, et percevra un salaire total d'une valeur de 30 millions d'euros sur cette période.

Al-Diriyah a finalisé cette transaction sur recommandation de son nouvel entraîneur portugais Bruno Lage, qui l'avait placé en tête de ses priorités, permettant au club saoudien de parvenir à un accord avec lui.

L'ailier portugais doit passer sa visite médicale au cours des prochaines heures, avant de parapher officiellement les contrats, puis de rejoindre le stage d'Al-Diriyah.

Al-Diriyah a devancé plusieurs clubs saoudiens qui suivaient le joueur âgé de 28 ans ces derniers temps, au premier rang desquels Al-Ahli et Al-Ittihad.

Le club récemment promu en Roshn League avait déjà porté un coup à Al-Ahli, après s'être entendu avec le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye pour rejoindre ses rangs, à l'issue de son contrat avec son ancien club, Everton.

Gonçalves est considéré comme l'une des principales vedettes du Sporting Portugal ces dernières années, et plus précisément depuis son arrivée dans ses rangs en 2020 en provenance de Famalicão, après de courts passages dans les catégories de jeunes de Valence et de Wolverhampton.

Sur le plan individuel, la performance la plus marquante de Gonçalves a été l'obtention du titre de meilleur buteur du championnat portugais lors de sa première saison avec le Sporting Portugal en 2020-2021, lorsqu'il a conduit l'équipe au sacre.

Sur le plan collectif, le joueur de 28 ans a mené le club de la capitale au titre de champion du Portugal à trois reprises, à la Coupe du Portugal une fois, autant pour la Supercoupe, et à la Coupe de la Ligue à deux reprises, en plus d'avoir remporté avec la sélection portugaise la Ligue des nations de l'UEFA 2025.

À noter que Gonçalves a disputé 41 matchs avec le Sporting Portugal la saison dernière, au cours desquels il a réussi à inscrire 15 buts et à délivrer 9 passes décisives.