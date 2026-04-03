De l'aéroport au stade... L'Ittihad de Djeddah retrouve ses stars face à Al-Hazm dans les arrêts de jeu

Le club d'Al-Ittihad de Djeddah a récupéré ses deux stars dans les dernières minutes avant son match très attendu contre Al-Hazm dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Ittihad accueille Al-Hazm ce vendredi au stade Prince Abdullah Al-Faisal, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que le milieu de terrain brésilien Fabinho et le défenseur albanais Mario Metaj, les deux stars d'Al-Ittihad, sont arrivés à l'aéroport de Djeddah tôt ce vendredi matin.

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Cela intervient après que le duo ait terminé sa participation avec les sélections du Brésil et de l'Albanie lors de la dernière trêve internationale en mars dernier.

Le journal a indiqué que la décision de faire jouer le duo lors du match contre Al-Hazm, le jour même de leur arrivée à Djeddah, resterait entre les mains du Portugais Sergio Conceição, l'entraîneur de l'Al-Ittihad.

Fabinho et Mitai sont les derniers joueurs de l'Ittihad à avoir rejoint Djeddah après la fin de la trêve internationale, après que le trio composé du milieu de terrain algérien Houssem Aouar, du gardien serbe Predrag Rajkovic et de l'ailier portugais Roger Fernandes les ait précédés, hier jeudi.

Al-Ittihad occupe la sixième place du classement du championnat saoudien avec 42 points, à 25 points du leader, Al-Nassr.