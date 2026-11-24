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Frenkie de Jong, milieu de terrain du Barça, a évoqué son ambition de remporter la Ligue des champions, affirmant que la compétition représente un objectif majeur pour le club catalan cette saison. Il s'est aussi exprimé sur la possibilité d'évoluer en défense centrale, avant d'affronter les Azerbaïdjanais de Sabah.

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Le Néerlandais a affiché sa confiance dans la capacité du Barça à jouer le titre continental, tout en reconnaissant que l'équipe doit encore améliorer certains aspects, et a désigné le Paris Saint-Germain comme son grand favori pour remporter la compétition.

Le Barça affrontera Sabah demain soir, mercredi, au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club catalan visera une nouvelle victoire pour consolider sa position dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale.

Interrogé sur son ambition de remporter la Ligue des champions, De Jong a déclaré : « Je pense que nous avons été de sérieux prétendants en Ligue des champions ces dernières années, et chaque année, on attend de nous que nous remportions le titre. Cette année ne sera pas différente. C'est vrai que nous avons plus d'expérience. C'est notre objectif, mais si nous ne gagnons pas, ce ne sera pas une mauvaise saison. Nous sommes convaincus de pouvoir rivaliser. »

Le joueur du Barça a ajouté, selon des propos rapportés par le quotidien « Mundo Deportivo » : « Pour moi, le Paris Saint-Germain est le grand favori, et il nous a d'ailleurs battus cette saison. Nous devons progresser, et nous verrons ce qui se passera en fin de saison. »

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Le Néerlandais est revenu sur l'impact de la blessure qui l'a tenu éloigné des terrains avec le Barça, assurant avoir reçu un grand soutien de tout le personnel du club pendant son absence : « Je l'ai dit et répété, je pense que les moments où les gens ne sont pas à mes côtés, c'est quand je ne joue pas. Quand je me suis blessé, il a été difficile de revenir, mais tout le monde au club m'a soutenu. J'essaie de profiter du football. »

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Au sujet de sa relation avec l'entraîneur Hansi Flick et de la possibilité d'être utilisé en défense centrale, De Jong a expliqué que tout avait commencé à l'entraînement, lorsque le technicien a voulu tester ses aptitudes à ce poste : « Lors de certaines séances, Flick m'a placé là pour voir comment je m'en sortirais. Contre Alavés, je pense qu'il avait besoin de moi en défense centrale, et c'est comme ça que tout a commencé. »

Il a ajouté à propos de sa capacité à jouer à plusieurs postes : « Comme je l'ai déjà dit, je me sens très bien. Quand on est au Barça, il faut toujours prouver sa valeur. Quant à la polyvalence, je me considère comme un milieu de terrain, et tout le monde sait que je joue à ce poste, mais si l'équipe ou l'entraîneur a besoin de moi, je le ferai toujours. »

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Le milieu néerlandais a également évoqué l'absence de Lamine Yamal face à Sabah, estimant que l'équipe serait privée des qualités du jeune joueur, tout en soulignant que le Barça dispose d'un groupe de joueurs de grande qualité capables de compenser son absence.

« Quand un joueur comme Lamine est absent, son absence se fait toujours sentir. C'est un joueur qui fait énormément de choses à lui seul et qui possède un talent exceptionnel. Quand un joueur comme lui n'est pas là, il nous manque forcément, mais nous avons une équipe très talentueuse et nous devons être capables de gagner sans lui », a-t-il déclaré.

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Interrogé sur le sentiment d'avoir perdu de son importance dans le onze de départ depuis son retour de blessure, De Jong a répondu : « Non, je me suis blessé et maintenant je suis revenu, et j'ai une grande confiance en moi. Nous verrons comment les choses évoluent, mais bien sûr, je veux être titulaire comme d'habitude. »

Il a aussi évoqué sa relation avec Flick, le brassard de capitaine et la blessure subie durant l'été, affirmant vouloir se concentrer sur le moment présent : « J'ai beaucoup parlé de la blessure et de ce qui s'est passé cet été. Ma relation avec l'entraîneur est bonne. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis fort, et j'essaie de me concentrer sur ce qui se passe maintenant. »

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Concernant l'enchaînement des matchs au cours de la saison, De Jong a expliqué que les joueurs du Barça étaient habitués à disputer un grand nombre de rencontres et ne s'inquiétaient pas d'un calendrier chargé : « Nous sommes habitués à jouer beaucoup de matchs, généralement deux ou trois par semaine. Nous sommes prêts et nous prenons aussi du plaisir à disputer ce genre de matchs de Ligue des champions. Nous ressentons de la fatigue, mais nous sommes bien préparés. »

Le joueur du Barça est revenu sur la victoire contre Villarreal malgré un début de match difficile, son équipe ayant été menée de deux buts dès les premières minutes : « Ce n'est pas un problème. Nous étions menés 0-2 à la septième minute. Le premier but est venu d'une erreur technique qui a débouché sur un superbe but de Villarreal, et le deuxième était similaire. Nous nous sommes créé de nombreuses occasions, contrairement à eux. Pour moi, la victoire était méritée. Je ne pense pas que mal commencer les matchs soit un problème. »

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De Jong a conclu en soulignant l'importance de bien démarrer face à Sabah, tout en mettant en garde contre la difficulté de la rencontre : « Il est important de bien entamer chaque match. Sabah joue très bien, et nous devrons être à notre meilleur niveau pour les battre. »