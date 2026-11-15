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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a confirmé que Frenkie de Jong ne participerait pas au prochain choc de Ligue des nations face à l’Allemagne. Le milieu de terrain du FC Barcelone souffre d’un problème physique qui l’avait contraint à écourter sa précédente apparition en sélection.

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Un milieu de terrain forfait pour le choc à Berlin

Les Pays-Bas devront disputer leur rencontre de Ligue des nations contre l’Allemagne sans De Jong. Le sélectionneur Xavi a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match à Berlin que la star du FC Barcelone ne figurait pas dans le groupe retenu pour la rencontre. Malgré l’importance du joueur dans le dispositif tactique néerlandais, le staff a choisi la prudence avant le coup d’envoi prévu lundi soir.

« Sa blessure est très légère, mais il ne pourra pas jouer demain », a expliqué Xavi aux médias au sujet de l’état physique du joueur de 29 ans. L’ancien entraîneur du FC Barcelone, qui a pris les rênes de la sélection des Pays-Bas après la Coupe du monde 2026, a souligné que cette décision avait été prise après avoir directement consulté le joueur. « Il m’a dit qu’il ne pouvait pas jouer, donc voilà », a ajouté le sélectionneur, laissant entendre qu’ils s’étaient accordés pour privilégier sa condition physique à long terme plutôt qu’un seul match.

Des échanges avec le staff médical du FC Barcelone

L’absence du milieu de terrain est frustrante pour les Pays-Bas, notamment après sa prestation remarquable lors du récent succès 7-0 contre la Grèce. De Jong avait joué un rôle déterminant dans cette large victoire en Ligue des nations avant d’être remplacé à la mi-temps par précaution, en raison d’une gêne physique.

De Jong étant un élément essentiel du projet de Hansi Flick au FC Barcelone, Xavi s’est empressé de rassurer le club catalan sur la façon dont la situation de son joueur était gérée. « Le médecin du FC Barcelone est l’un de mes meilleurs amis dans le football ; c’est une question de communication », a déclaré Xavi, faisant précisément référence au médecin en chef du club, le Dr Ricard Pruna.

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Des ajustements tactiques pour les Pays-Bas

Le sélectionneur a insisté sur le fait que le problème n’était pas grave : « Il n’y a pas de problème, Frenkie ne ressent qu’une légère gêne ; tous les autres sont disponibles. » Les Pays-Bas chercheront toutefois à mettre fin à une série de cinq matches sans victoire contre l’Allemagne. Leur dernier succès remonte à un match de qualification pour l’Euro 2020, en septembre 2019, remporté 4-2.

Prochains matchs ALM UEFA Nations League A 14:45 PAB Regarder

Les Pays-Bas occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA avec 11 points, tandis que l’Allemagne est troisième avec huit points. L’équipe à domicile compte autant de points que la Grèce, deuxième, mais se classe derrière elle en raison de résultats moins favorables dans leurs confrontations directes.

Une place en quarts de finale en jeu lors du choc entre les Pays-Bas et l’Allemagne

Les Pays-Bas et l’Allemagne avaient fait match nul 1-1 lors de leur première confrontation à Amsterdam. Felix Nmecha avait ouvert le score pour l’Allemagne avant que Cody Gakpo n’arrache l’égalisation pour les Néerlandais dans le temps additionnel. La prochaine rencontre revêt une importance particulière, puisque les deux premières équipes du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.