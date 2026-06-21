Frenkie de Jong, milieu de terrain de l’équipe nationale néerlandaise et du FC Barcelone, a rappelé que beaucoup de personnes parlent de football sans en maîtriser les subtilités, estimant que les critiques le concernant sont souvent exagérées et motivées par la quête de visibilité.

Ces propos interviennent après sa titularisation lors de la large victoire des Pays-Bas face à la Suède (5-1) au stade NRG de Houston, dans le cadre du groupe 6, alors que des doutes subsistaient sur sa capacité à disputer la rencontre.

Au micro de la chaîne « SBS6 », il a lancé un message fort à ses détracteurs : « J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent rien au football. Ils le regardent, mais ils ne le saisissent pas, si je puis dire. Ce n’est pas un problème en soi, car cela donne à chacun le droit de s’exprimer, mais c’est un fait. »

La star du FC Barcelone a ensuite défendu son style de jeu : « On me reproche de ne pas lancer de passes longues en profondeur, mais c’est inexact. Ces observateurs ne suivent pas vraiment la rencontre. Tout dépend du type de match et du moment choisi. On peut lancer ce ballon en profondeur, mais au final il atterrit toujours dans les pieds du gardien. Je crois que certaines personnes peinent à saisir ce détail. Peut-être devrais-je prendre le temps de leur expliquer un de ces jours. Tout dépend du moment choisi, de la présence d’un coéquipier qui prend la profondeur et de la manière dont il la prend. »

Il a également dénoncé la surévaluation des performances individuelles, rappelant qu’il accepte la critique et le débat pourvu qu’ils s’appuient sur des observations objectives et mesurées. Il a conclu : « Je pense qu’en général, aux Pays-Bas, on pourrait apprécier un peu plus les joueurs. Bien sûr, on peut critiquer si l’on estime qu’un joueur ne fait pas un bon match, c’est normal et cela ne pose aucun problème. Mais souvent, on exagère à tel point qu’on qualifie immédiatement le joueur de mauvais. »

De Jong a conclu : « Nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent au plus haut niveau depuis des années, ou à un niveau élevé. Ce sont tous de bons joueurs. N’importe qui peut connaître un mauvais match, et il n’y a aucun problème à ce qu’on le critique pour cela. Mais tout le monde veut dire ce qui lui passe par la tête, et j’ai l’impression qu’au final, ils le font pour gagner en notoriété et se faire un nom. »