De « je ne vais pas supplier » à « je suis le grand favori » : le Ballon d'Or fait tomber Yamal dans le piège de la contradiction

Le discours de Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, a changé au sujet de la course au Ballon d'Or de cette année. Après avoir refusé de réclamer le trophée, il défend désormais avec force ses chances, estimant qu'il possède un avantage sur ses concurrents.

Yamal ne cesse d'attirer les regards, que ce soit avec le Barça ou avec la sélection espagnole, après être devenu l'une des vedettes majeures des deux équipes. Ses déclarations suscitent également un grand intérêt, en raison de sa personnalité confiante et de son audace à exprimer ses idées sans hésitation.

Yamal s'est exprimé lors de son passage au rassemblement de la sélection espagnole à la Cité du football de Las Rozas, en vue de l'entrée en lice de la Roja dans la nouvelle édition de la Ligue des nations, face à l'Angleterre au stade de Wembley, ce samedi.

Dans un entretien avec la chaîne TVE, la star du Barça a abordé plusieurs sujets liés à la sélection et au club catalan, avant d'en arriver à la course au Ballon d'Or, dont il est l'un des principaux favoris, aux côtés de Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid.

Yamal : je détiens les plus grandes chances de l'emporter

Yamal a réaffirmé sa légitimité à concourir pour le trophée, déclarant : « À mon avis, je suis le joueur qui détient les plus grandes chances de le remporter. »

Il a ajouté, selon le journal catalan « Sport » : « Nous avons réalisé une année exceptionnelle avec le Barça et avec la sélection espagnole, et il ne me manque plus que la Ligue des champions », en référence au fait que l'absence du titre de la compétition continentale représente le point le plus saillant sur lequel pourraient s'appuyer les détracteurs de sa candidature.

Mais Yamal ne s'est pas contenté de parler des titres : il a avancé un autre argument, lié à son talent et à son style de jeu, estimant que sa capacité à offrir un football plaisant devrait entrer dans les critères de choix du lauréat.

Il a déclaré : « Il y a peu de joueurs qui jouent de la manière dont je joue et qui procurent du plaisir aux gens comme je le fais, et cela doit compter au moment de remporter le Ballon d'Or. »

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Yamal répond à ses détracteurs

La jeune star de la sélection espagnole a également répondu aux critiques qui l'ont visé en raison de ses propos ouvertement affichés sur son désir de remporter le Ballon d'Or, affirmant qu'il ne voit aucune contradiction entre la franchise et le fait de parler de ses ambitions.

Il a déclaré : « Les gens me demandent d'être franc, puis, quand je dis ce que je pense, ils me demandent : pourquoi as-tu dit ça ? »

Yamal a conclu ses propos en affirmant : « Je suis comme ça, et je resterai comme ça jusqu'à ma retraite. »

À rebours de déclarations antérieures

Cela intervient après que Yamal avait déclaré, plus tôt, être opposé à l'idée de parler de ses chances de remporter le Ballon d'Or, estimant que réclamer le trophée publiquement revenait à « supplier », selon ses termes.

La star du Barça avait déclaré le 8 septembre, avant la rencontre face au Feyenoord en Ligue des champions : « Je ne pense pas en avoir besoin, je n'y pense pas. Je suis fier de mon équipe et de ma sélection, nous sommes champions du monde et je ne peux pas demander plus que cela. C'est votre travail à vous, et je ne vais pas me mettre à supplier pour obtenir quelque chose. »

Les propos de Yamal coïncidaient alors avec les premières déclarations de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, sur sa légitimité à être sacré du Ballon d'Or.

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