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Bruno Guimaraes a été accueilli par une salve de huées et de sifflets lorsqu’il a foulé pour la première fois la pelouse de St James’ Park depuis son départ pour Arsenal cet été. Autrefois adulé par les supporters de Newcastle, le Brésilien a découvert que les liens affectifs pèsent peu en pleine course au titre en Premier League.

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Un retour hostile pour l’ancien capitaine de Newcastle

La lune de miel entre Guimaraes et les supporters de Newcastle United s’est officiellement achevée dans l’amertume. Après avoir été une figure emblématique et le capitaine du club, l’international brésilien a rejoint le nord de Londres lors du mercato estival, un transfert qui reste manifestement un sujet de discorde dans le nord-est de l’Angleterre.

L’ambiance s’est tendue bien avant le coup d’envoi : le milieu de terrain a reçu un accueil glacial en descendant du bus d’Arsenal plus tôt dans la soirée. La tension n’a fait que monter une fois lancé ce choc très attendu entre deux équipes qui visent la Ligue des champions.

Au lieu des applaudissements reconnaissants souvent réservés aux anciens héros, le public local a choisi une forme de pression psychologique plus agressive. Les supporters de Newcastle United ont copieusement sifflé le joueur d’Arsenal à chaque fois qu’il touchait le ballon, réservant une soirée particulièrement inconfortable au meneur de jeu de 29 ans.

Arsenal vise une avance considérable en tête

Si tous les regards étaient tournés vers Guimaraes, l’équipe de Mikel Arteta est arrivée à Newcastle avec un objectif clair : conforter sa domination en tête de la Premier League. Arsenal s’était imposé de justesse 2-1 dans ce stade la saison dernière, et rééditer cette performance aujourd’hui aurait un poids considérable au classement.

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Alors que Manchester City connaît actuellement des difficultés, une victoire permettrait aux visiteurs de prendre huit points d’avance sur les champions en titre avant même le début des fêtes de fin d’année. Ce serait une occasion majeure pour Arsenal de prendre les commandes dans la course au titre.

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La situation actuelle s’explique aussi par la baisse de régime inhabituelle de City sous la direction d’Enzo Maresca, dont l’équipe reste sur quatre matches sans victoire. Son dernier revers est survenu plus tôt aujourd’hui avec un match nul -1-1 contre Fulham, un résultat qui laisse à Arteta la possibilité de conforter sa place en tête. Guimaraes a été titularisé au cœur du milieu de terrain d’Arsenal, aux côtés de Declan Rice et de Martin Odegaard, dans un trio devenu le moteur de la course au titre de l’équipe cette saison.

Un héritage terni par un départ estival

Pour beaucoup d’observateurs, l’hostilité envers Guimaraes semblait particulièrement dure au regard de ce qu’il avait apporté au projet de Newcastle. Il avait joué un rôle central dans la progression de l’équipe sous ses propriétaires actuels, mais les circonstances de son départ semblent avoir laissé une rancœur persistante chez les supporters locaux.

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Les scènes à son arrivée au stade contrastaient fortement avec l’adoration dont il jouissait autrefois. L’accueil n’était manifestement pas celui qu’il espérait pour son retour dans son ancien stade.

Malgré la désapprobation bruyante venue des tribunes, Guimaraes est resté concentré sur ses nouvelles responsabilités sous le maillot d’Arsenal. Arteta lui accorde une immense confiance depuis son arrivée, et sa présence dans le onze de départ aujourd’hui souligne son importance dans le dispositif tactique d’Arsenal.