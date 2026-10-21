De gros doutes n’y changent rien ! Le Bayern Munich ne voit apparemment aucune alternative à Jonas Urbig

Selon Sport Bild, la direction sportive emmenée par le directeur sportif Max Eberl estime qu’actuellement, même parmi les meilleurs gardiens européens, aucun ne ferait à coup sûr mieux qu’Urbig. Le joueur de 23 ans a jusqu’ici justifié cette confiance par de bonnes performances. Il a également convaincu lors de ses deux apparitions en équipe nationale allemande et auprès de Jürgen Klopp, sans encaisser de but dans les deux cas.

Des doutes continuent pourtant d’être exprimés à son sujet. Les experts, en particulier, mettent en garde contre ce grand saut. Parmi eux figurent les gardiens de légende munichois Sepp Maier et Oliver Kann. La question est la suivante : l’ancien joueur de Cologne est-il déjà prêt à être le seul numéro un, sans l’aide de Neuer, devenu entre-temps un proche confident, ou risque-t-il d’être victime de l’engouement qu’il suscite ?

Interrogé par Sport Bild, Didi Hamann a lui aussi exprimé ces réserves. « Ce qu’Urbig fait bien, c’est qu’il dégage du calme. Mais jouer 15 matches ou être le gardien titulaire à Munich, c’est tout autre chose pour lui. Pour l’instant, il n’a rien à perdre », a-t-il expliqué, avant de souligner : « Je le crois capable de le faire, mais je suis loin d’affirmer qu’il sera assurément le numéro un à Munich pendant les cinq prochaines années. Il en faut davantage pour cela. Je serais un peu prudent. »

Quel plan pour Jonas Urbig ? Le président du Bayern Munich Herbert Hainer met les choses au clair

Le Bayern, toutefois, ne veut rien entendre de ce débat, qui dure depuis plusieurs semaines déjà. « Jonas Urbig nous a rejoints en provenance de deuxième division alors qu’il était encore un très jeune gardien (à 21 ans, en janvier 2025, depuis le 1. FC Cologne ; NDLR). Depuis, il s’est imposé comme le futur numéro un du Bayern Munich et a déjà disputé ses premiers matches internationaux », déclare le président Herbert Hainer, cité dans l’article. L’homme de 72 ans a précisé : « Trouver un successeur à un gardien plusieurs fois désigné meilleur au monde est une tâche immense. Elle a été et continue d’être très bien menée. Il faut aussi porter cette évolution au crédit de notre direction sportive. »

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Pour Hainer, aucun doute : Urbig prendra la succession de Neuer. « Il possède exactement le mélange qu’il faut au Bayern Munich : du talent, de la personnalité et la volonté de continuer à apprendre chaque jour. Jonas Urbig dégage déjà un calme et une assurance remarquables, et il a aussi fait ses preuves lors de grands matches. Nous croyons tous beaucoup en lui pour l’avenir », a-t-il ajouté.

Outre les doutes concernant Urbig, des voix se sont récemment élevées pour réclamer davantage de temps de jeu pour le gardien. Ces appels ont été déclenchés par l’erreur de Neuer lors du match nul 2-2 à Augsbourg, peu après le coup d’envoi, qui a entraîné le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Avec 69 % de tirs arrêtés, Urbig présente même, sur le papier, un meilleur bilan que Neuer depuis l’été 2025 (65 %). Un remplacement cette saison n’est toutefois pas à l’ordre du jour à la Säbener Straße.

Le plan reste de faire alterner les deux gardiens. L’entraîneur Vincent Kompany l’a encore laissé entendre il y a quelques jours, qualifiant même cette discussion de « bonne chose pour nous », réaffirmant ainsi son opinion positive d’Urbig. Le Bayern disposerait au poste de gardien d’une « bonne configuration » que « beaucoup aimeraient avoir ».

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Depuis le début de cette saison encore jeune, Urbig a déjà gardé les buts du Bayern à quatre reprises, la dernière fois en l’absence de Neuer lors de la large victoire 6-1 contre Manuel Neuer. En Ligue des champions face au FC Arsenal, le vétéran devrait retrouver sa place entre les poteaux. Pour le joueur de 40 ans, il s’agit selon toute vraisemblance de sa dernière saison. Il avait déjà évoqué à plusieurs reprises la possibilité de mettre un terme à sa carrière ces dernières semaines et ces derniers mois. Aucune décision définitive n’a toutefois encore été prise. Sven Ulreich se dirige lui aussi vers la retraite.

Dans cette éventualité, le Bayern Munich serait déjà à la recherche d’une doublure expérimentée pour Urbig. Les noms d’Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) et de Bernd Leno (FC Fulham) circulent notamment. Récemment, Sky a également fait état d’un intérêt pour Fabian Bredlow, du VfB Stuttgart, qui aurait même été proposé au Bayern. Leonard Prescott, formé au club, pourrait devenir le numéro trois.