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L’ancien international Christoph Kramer s’est montré enthousiaste à l’égard des premiers progrès de l’équipe d’Allemagne sous la direction de Jürgen Klopp.

Lors d’un échange avec les médias dans le cadre du POWWOW Sports Festival, l’ancien joueur de Bundesliga a expliqué qu’il pouvait tout à fait s’identifier à la voie empruntée par la sélection nationale. Selon lui, le sélectionneur a globalement fait du très bon travail au cours de ses premières semaines en poste.

À ses yeux, « le plus important dans la phase actuelle » serait que l’équipe d’Allemagne rallie les supporters à sa cause et leur donne le sentiment de s’identifier à elle. Klopp montrerait l’exemple, notamment par sa communication vivante et ouverte. « Jürgen Klopp donne un million d’interviews et un million d’entre elles sont bonnes », a déclaré Kramer.

Les premiers progrès seraient également visibles sur le plan sportif. Malgré les possibilités d’entraînement limitées, la sélection nationale est « aussi avancée qu’elle peut l’être à ce stade », a estimé l’ancien professionnel. « On voit que quelque chose a été lancé. »

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Grâce notamment à sa popularité en Allemagne, Klopp a rapidement suscité, après sa nomination, un enthousiasme dont « le football allemand avait un besoin urgent ». Une bonne ambiance au sein et autour de la sélection allemande vaut, dans cette phase, « bien plus qu’une courte victoire 2-1 », a estimé Kramer.

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Comment l’équipe d’Allemagne peut-elle se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations ?

Après cinq matches sous Klopp, le bilan est de deux victoires, deux nuls et une défaite. En Ligue des nations, l’équipe d’Allemagne occupe la troisième place du classement, mais peut encore gagner des places et valider sa qualification pour les quarts de finale en s’imposant lundi soir face aux Pays-Bas.

Kramer n’est guère séduit par cette compétition organisée pour la première fois en 2018 : « Je viens probablement aussi d’une autre époque. Aujourd’hui encore, je ne sais pas comment on monte, comment on descend ou comment on gagne ce truc. J’ai compris qu’à un moment donné, il y a des demi-finales et une finale. Mais l’Euro et la Coupe du monde sont quand même plus importants. »