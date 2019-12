De Golden Boy à flop au Bayern, Renato Sanches signe son retour à Lille

Le joueur de 22 ans redécouvre sa meilleure forme en Ligue 1, trois ans après avoir été sacré joueur le plus prometteur de la planète.

Marcus Rashford, Leroy Sane, Ousmane Dembele et Kingsley Coman figuraient parmi ceux qui étaient restés dans l'ombre de Renato Sanches lorsqu'il a été couronné Golden Boy de 2016. Cependant, on craignait de plus en plus de se souvenir de sa carrière pour sa passe à un panneau publicitaire. Au cours d'un prêt complètement improductif avec Swansea, où il n'a joué que 15 fois sur toute une saison, le pire est arrivé à Stamford Bridge, quand il a confondu le logo Carabao avec un coéquipier. Le manager Paul Clement a eu la pitié d'attendre la mi-temps avant de remplacer Sanches après une première période misérable.

Ce moment était le symbole d'un joueur qui avait complètement perdu son chemin après avoir percé à et avoir joué pour le lors de leur sacre à l'Euro 2016. Son transfert de 35 millions d'euros au s'est avéré être un désastre, le milieu de terrain n'ayant joué que dans la moitié des matches des Bavarois lors de son séjour de trois ans à l'Allianz Arena, et n'ayant réussi à marquer qu'un seul but.

Le Golden Boy était devenu poussière. Enfin, après plusieurs années compliquées, certains signes indiquent qu'il pourrait être sur le point de signer un retour marquant, après avoir rejoint cet été pour un montant record de 25 millions d'euros. Même le début de son séjour en n'était pas convaincant.

Le joueur de 22 ans a été troublé par une blessure aux ischio-jambiers et les effets de trois années difficiles au cours desquelles sa confiance avait disparu. Mais quand Lille a commencé à trouver son rythme, Sanches aussi. Au départ, le Portugais semblait se nourrir de l'équipe pour regagner une certaine confiance en eux, mais maintenant l'inverse est vrai aussi ; lors des derniers matches, c'est Renato Sanches qui a conduit Lille vers le succès.

L'entraîneur, Christophe Galtier, a déjà utilisé la star de Lisbonne dans une poignée de rôles différents, le plaçant sous différentes formes au centre du milieu de terrain, mais c'est depuis qu'il est passé à droite qu'il a brillé. Dans le poste laissé vacant par Nicolas Pepe cet été, Renato Sanches semble avoir redécouvert la puissance qui a retenu l'attention à l'adolescence. Il a inscrit son premier but pour le club le week-end dernier contre . Cependant, sa performance globale était incroyable, les différences devenant plus audacieuses à mesure que sa confiance augmentait et que le match progressait.

Avec 84 minutes au compteur, il a donné le but vainqueur à son équipe, rentrant dans l'axe en provenance de la gauche pour propulser une frappe d'une puissance remarquable dans les buts de Geronimo Rulli, qui avait produit une séquence de beaux arrêts pour stopper les coéquipiers de Sanches auparavant. "J'attends ce but depuis longtemps", a-t-il admis. "Je suis très heureux. J'avais prévenu mes coéquipiers que j'allais marquer - j'avais beaucoup de chances dans d'autres matches. Cette fois, j'ai été payé. Ça fait du bien; cela vous rend heureux".

Mais ce n'était pas seulement le but qui était impressionnant. Au cours de la rencontre, il a fait 10 dribbles réussis - un record en cette saison, éclipsant même Neymar - a frappé cinq fois, dont quatre cadrées, et a montré son éthique défensive en récupérant huit ballons. "Il était meilleur que les 21 autres joueurs", a déclaré Galtier. "Il a fait des choses magnifiques que les gens qui viennent dans ce stade veulent voir."

Bien qu'il n'ait pas été décisif lors du succès en 3-0 à mardi, le flair était de nouveau évident alors qu'il troublait la défense locale avec sa volonté de dribbler. Une tentative de virgule a été un moment fort de sa rencontre. Et son coéquipier et compatriote Xeka dit que le meilleur est à venir du champion d'Europe. "Il joue match après match et cela fait la différence maintenant", a-t-il expliqué. "Il est plus facile pour lui de montrer son niveau. Il a bien joué vendredi, mais il n'est toujours pas à son meilleur niveau. Je le connais bien. Je sais qu'il peut encore faire mieux".

Cela représente un danger pour les adversaires de Lille, mais c'est aussi encourageant pour un jeune homme qui admet qu'il a été complètement perdu pendant un certain temps. "C'est vrai que pendant un an ou deux, je n'étais pas à mon niveau", a-t-il admis. "Mais c'est du passé maintenant. Je retrouve mes sensations. Je profite de la vie à Lille et je joue pour le LOSC. C'est une jeune ville, une jeune équipe".

Sanches doit faire ses preuves à plus long terme s'il veut enlever l'étiquette de flop qui lui a été attaché en et en . Cependant, s'il continue sur la voie qu'il est en train de suivre, il sera à nouveau reconnu comme un talent en or et non comme quelqu'un qui a fait une passe à un taureau sur une affiche publicitaire.