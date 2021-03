De Gea : "On doit encore s'améliorer pour gagner des trophées"

David De Gea, le portier de MU, pense que son équipe n'est pas encore au niveau des meilleurs en Angleterre.

David de Gea a reconnu que Manchester United doit en faire plus pour remporter des trophées après son décevant nul contre Chelsea. United a encore perdu du terrain sur Manchester City, leader de la Premier League, après avoir été tenu en échec par les Blues à Stamford Bridge dimanche.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a maintenant 12 points de retard sur son rival régional et De Gea est sceptique quant aux chances des Red Devils de récolter un trophée en mai prochain.

"Je pense que le match nul était bien, mais si nous voulons faire quelque chose de bien et que nous voulons gagner des trophées et gagner le championnat, nous devons battre ces équipes-là", a déclaré le portier espagnol à MUTV.

L'article continue ci-dessous

"Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions; nous n’avons pas trop créé. Je pense que la dernière passe est ce qui nous a manqué. Nous avons créé de bonnes contre-attaques, mais à la fin, la dernière passe n'était pas la meilleure option, mais au moins nous avons très bien défendu. Ils [Chelsea] n’ont pas eu beaucoup d’occasions. Ils ont eu quelques occasions, mais l'équipe était forte. Nous avons tout donné mais ce n'était pas suffisant, pour être honnête."

"Terminer le plus haut possible"

United a été battu 6-1 par Tottenham à Old Trafford lors de la première de ses rencontres face aux formations de "Big Six '' cette saison, ce qui a semblé déclencher un changement tactique de Solskjaer. Les Red Devils ont été beaucoup plus conservateurs lors d'un match nul 0-0 avec Chelsea et d'une défaite 1-0 contre Arsenal au même endroit, et cette tendance s'est poursuivie jusqu'à la nouvelle année. Des scores de parité contre City, Liverpool et Arsenal ont été enregistrées entre décembre et janvier, United est toujours en attente de son premier but dans le jeu contre ses principaux rivaux après sept matches.

Solskjaer doit maintenant essayer de remobiliser ses joueurs avant un match en milieu de semaine contre Crystal Palace, qui intervient quatre jours avant un derby face à City au stade Etihad. De Gea s'est confié sur l'importance de ces rencontres: "On doit gagner le prochain match et ensuite on jouera contre eux [City], alors voyons si nous pouvons les battre et nous pouvons être plus proches d'eux, car maintenant ils gagnent des matchs, ils jouer bien et l'écart s'accroit de plus en plus. Ce n'est pas facile. Mais c'est la Premier League; nous voulons tout donner jusqu'au dernier match et nous battre pour être aussi haut que possible."