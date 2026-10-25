Ce dimanche, jour du Clasico, a commencé par une surprise de taille, après que le Real Madrid a annoncé que son gardien Thibaut Courtois ne se rendrait pas à Barcelone et manquerait le Clasico en raison d'une grippe.

Au fil des heures, les rumeurs se sont multipliées au sein du Real Madrid quant à une éventuelle présence du gardien belge au stade Spotify Camp Nou.

Selon les informations qui circulent, l'état de Courtois se serait nettement amélioré, et il est possible qu'il se rende seul à Barcelone, qu'il enfile ses gants et participe au Clasico.

Le journal Sport a rappelé que Mourinho a souvent provoqué des situations controversées. Parmi elles, un épisode similaire s'était également produit lors d'un match opposant son équipe au Barça au Camp Nou.

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Ce match était celui de l'aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la saison 2004-2005. Il s'est tenu le 23 février 2005 et, la veille, Mourinho avait menti lors de la conférence de presse lorsqu'on l'avait interrogé sur l'état de l'attaquant irlandais Damien Duff, l'un des joueurs les plus en vue de Chelsea à l'époque.

L'entraîneur portugais avait écarté le joueur irlandais du match, allant même jusqu'à annoncer les compositions de Barcelone et de son équipe, Chelsea, ainsi que le nom de l'arbitre.

Mais Duff est apparu dans le onze de départ de Chelsea, quelques minutes avant le coup d'envoi du match le lendemain, à la place de Gudjohnsen.

Le joueur anglais lui-même a expliqué à plusieurs reprises que l'entraîneur portugais avait inventé son absence, et qu'il avait déjà, à plus d'une occasion, inventé les blessures de certains de ses joueurs.

Ce match s'est terminé par une victoire de Barcelone sur le score de 2-1, grâce aux buts de Maxi López et Samuel Eto'o. Drogba a été expulsé, tandis que Mourinho a exprimé son vif mécontentement lors de la conférence de presse d'après-match.

Le scénario ne s'est pas répété lors du match retour : Chelsea l'a emporté 4-2, éliminant ainsi le Barcelone alors entraîné par Frank Rijkaard.