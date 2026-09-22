La pression commence à s'intensifier autour de Michael Carrick à Manchester United, en raison des résultats modestes obtenus par l'équipe en ce début de saison, ce qui ouvre la porte à un possible retour d'un nom que le club connaît bien à Old Trafford.

Manchester United n'a remporté qu'une seule victoire en Premier League jusqu'à présent, dans un contexte de critiques visant les performances des joueurs et l'absence d'engagement et d'efforts requis.

Une série de résultats négatifs après la trêve internationale pourrait accroître la pression sur Carrick, et si la direction du club décide de procéder à un changement au sein du staff technique, Kieran McKenna pourrait figurer parmi les noms pressentis pour le poste, d'autant plus qu'il est libre depuis son départ d'Ipswich Town.

Manchester United connaît bien McKenna, après qu'il a occupé plusieurs postes au sein du club par le passé, des circonstances qui ressemblent en grande partie au parcours emprunté par Carrick avant qu'il n'accède au poste de manager à titre permanent.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités en profondeur sur les forums de « Kooora »

Carrick a déjà travaillé au sein du staff technique de José Mourinho à United, et il a également exercé pendant une période sous la direction d'Ole Gunnar Solskjær, avant que le duo ne quitte le club et que chacun d'eux ne connaisse une expérience d'entraîneur en dehors d'Old Trafford.

McKenna a pris les rênes d'Ipswich Town et a réussi à monter avec le club de la deuxième division vers la Premier League, tandis que Carrick est devenu l'entraîneur permanent de Middlesbrough.

McKenna a quitté Ipswich avant le début de la saison 2026-2027, après avoir décidé de s'éloigner du football pendant un temps, mais la durée de son absence des terrains reste incertaine.

Selon le site « Football FanCast », McKenna se prépare actuellement à faire son retour dans le domaine de l'entraînement, et il est également ouvert à entamer des discussions avec Manchester United si le club se dirige vers son recrutement.

Mais le retour de McKenna à Old Trafford coûtera au club une somme supplémentaire, car l'accord conclu avec Ipswich stipule que ce dernier percevra 7 millions de livres sterling si l'entraîneur rejoint un nouveau club avant juillet 2027.

À lire aussi : il lui a fait oublier le choc de Nagelsmann, la jeune star de l'Allemagne raconte les coulisses de l'appel de Klopp

McKenna surpasse-t-il Carrick ?

Le rapport estime que McKenna surpasse Carrick en ce qui concerne ce que chacun a accompli dans le monde de l'entraînement jusqu'à présent.

Il est vrai que McKenna n'a pas encore connu une expérience d'entraîneur sous l'énorme pression qui accompagne la direction de Manchester United, mais il a obtenu des succès remarquables au cours de sa carrière.

Le journaliste Nick Ames a décrit McKenna comme un « entraîneur de classe mondiale », après qu'il a mené Ipswich à monter de la deuxième division vers la Premier League lors de deux saisons consécutives, avant de ramener l'équipe en Premier League à nouveau après sa relégation.

Néanmoins, la question de la capacité de McKenna à gérer la pression accompagnant l'entraînement de Manchester United reste sans réponse, tout comme il n'est toujours pas clair si Carrick possède la capacité de faire face à cette mission également.