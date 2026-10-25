Lundi, le monde du football aura les yeux rivés sur Londres, dans le quartier de Walthamstow, où le Ballon d’Or sera remis dans la soirée au Palladium Theatre, à Oxford Circus. De nombreux experts voient l’attaquant du Bayern Harry Kane l’emporter, mais pas Magath.

L’homme de 73 ans, qui a entraîné le club allemand le plus titré de 2004 à 2007, décernerait, de façon plutôt surprenante, cette récompense convoitée du meilleur footballeur du monde à Marc Cucurella, qui ne devrait certainement pas figurer en tête des cotes des bookmakers.

« C’est un arrière gauche de classe mondiale, toujours présent, doté d’une grande capacité de course et qui ne perd pratiquement aucun duel », a expliqué Magath dans Bild. « Il verrouille son côté et participe aussi aux offensives. Il a grandement contribué au titre de champion du monde de l’Espagne. »

Une victoire de Cucurella serait toutefois très surprenante, puisque Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Michael Olise figurent également parmi les favoris de premier plan aux côtés de Kane. Cela fait en outre déjà 20 ans qu’un défenseur a remporté le Ballon d’Or pour la dernière fois : il s’agissait de Fabio Cannavaro.

Qu’a dit Felix Magath à propos de Rodri et de Fabian Ruiz ?

Magath a par ailleurs placé Rodri au deuxième rang : « Il est le métronome du milieu de terrain espagnol et a été élu, à juste titre, meilleur joueur du tournoi dès la Coupe du monde. » Magath classe quant à lui Fabian Ruiz, du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, à la troisième place.

« C’est le troisième champion du monde espagnol de ma liste de favoris », a souligné Magath. « C’est un partenaire solide pour Rodri, qui contribue lui aussi à l’équilibre et à la stabilité du jeu. Il a de plus remporté la Ligue des champions avec Paris. »