La sélection saoudienne possède un avantage historique, avant son match tant attendu face au Qatar, lors de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique « Gulf Cup 27 ».

La sélection saoudienne affrontera son homologue qatarie, après-demain samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, en demi-finale du tournoi du Golfe.

La sélection saoudienne s'est qualifiée pour ce match après avoir obtenu un parcours parfait lors de la phase de groupes, récoltant 9 points en 3 victoires, face au Koweït, à Oman et à l'Irak.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiyah », l'Arabie saoudite est la quatrième sélection à réussir à obtenir 9 points lors de la phase de groupes, depuis l'instauration du système à deux groupes lors de l'édition 2004.

Toutes les sélections ayant réalisé un parcours parfait lors de la phase de groupes ont réussi à franchir le cap de la demi-finale, à commencer par la sélection d'Oman lors de l'édition 2007, lorsqu'elle avait atteint la finale avant de s'incliner face aux Émirats arabes unis sur le score de 0-1.

Le scénario s'est répété en 2013, lorsque les sélections des Émirats arabes unis et de l'Irak ont obtenu 9 points lors de la phase de groupes, franchissant la demi-finale pour se retrouver en finale, remportée par les Émirats arabes unis aux dépens de l'Irak sur le score de 2-1.

Il convient de rappeler que la sélection saoudienne est totalement absente des podiums depuis 23 ans, et plus précisément depuis qu'elle a remporté la Coupe du Golfe arabique en 2003.