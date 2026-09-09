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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

De Bruyne face à un « vieil ennemi » : les compositions officielles de la rencontre entre Naples et Arsenal

SSC Napoli U19 vs Arsenal U19
SSC Napoli U19
Arsenal U19
UEFA Youth League
Italie
Angleterre

Un affrontement attendu sur le sol italien

 Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Naples, au stade Diego Armando Maradona, ce soir, à l'entame du parcours des deux équipes en Ligue des champions.

La composition d'Arsenal est la suivante :

David Raya, Ben White, Hincapié, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Ødegaard, Eberechi et Gyökeres.



De son côté, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, a annoncé la composition suivante :

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marín, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Højlund, Politano et Alisson Santos.

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