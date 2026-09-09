Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Naples, au stade Diego Armando Maradona, ce soir, à l'entame du parcours des deux équipes en Ligue des champions.
La composition d'Arsenal est la suivante :
David Raya, Ben White, Hincapié, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Ødegaard, Eberechi et Gyökeres.
De son côté, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, a annoncé la composition suivante :
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marín, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Højlund, Politano et Alisson Santos.