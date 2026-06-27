La sélection belge a confirmé son excellent parcours en Coupe du monde 2026 en dominant la Nouvelle-Zélande 5-1 lors de la troisième et dernière journée du groupe 7. Elle termine en tête du groupe avec 5 points, devançant l’Égypte à la différence de buts, et se qualifie pour les 32es de finale grâce à plusieurs records historiques établis par ses stars.

Le duo Kevin De Bruyne – Romelu Lukaku a brillé, inscrivant des exploits inédits pour les Diables Rouges sur la scène mondiale.

De Bruyne est devenu le premier Belge à marquer dans trois Coupes du monde différentes (2014, 2018 et 2026), d’après les données d’Opta.

Le capitaine de Manchester City ne s’est pas contenté de cet exploit : à 34 ans et 11 mois, il est devenu le joueur le plus âgé à marquer pour la Belgique en Coupe du monde, dépassant le précédent record de Li Clijsters, buteur à 33 ans et 7 mois, d’après « Stats Foot ».

Quant à Lukaku, il a consolidé son statut d’attaquant majeur de l’histoire belge en portant son total à 6 buts en Coupe du monde, ce qui lui permet de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs belges en phase finale, devant les 5 réalisations de Marc Wilmots, d’après « Opta ».

Grâce à son but et à sa passe décisive ce mardi, il totalise désormais 8 contributions offensives en Coupe du monde (6 buts, 2 passes), devançant Jan Ceulemans, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, bloqués à 7.

Entré en jeu, l’attaquant de Naples a trouvé le chemin des filets après seulement 56 secondes, établissant ainsi le record du but le plus rapide inscrit par un remplaçant belge en Coupe du monde, devançant l’ancien détenteur Marouane Fellaini, auteur d’un but 5 minutes après son entrée face aux États-Unis en 2014, d’après « Meister Scheep ».

Enfin, la Belgique a signé sa plus large victoire en Coupe du monde, effaçant des tablettes l’ancien record établi lors du 5-2 contre la Tunisie en 2018, d’après les données de « Meister Scheep ».