De Bruyne encense Rodri : "Il convient parfaitement à Manchester City"

Le milieu de terrain a impressionné lors de ses débuts contre Liverpool et le Belge avoue qu'il va aimer jouer aux côtés de l'Espagnol.

Devenu le joueur le plus cher de l'histoire de cet été en étant recruté 70 millions d'euros à l'Atletico Madrid (le montant de sa clause libératoire), Rodri a remporté son premier titre avec les Citizens le week-end dernier. Titularisé face à , l'Espagnol a contribué à la victoire des hommes de Pep Guardiola lors du Community Shield. Le milieu de terrain de 23 ans est encore en pleine adaptation mais a montré de belles promesses.

En zone mixte, Kevin De Bruyne a encensé Rodri, l'ex milieu de l'Atletico, après sa prestation contre Liverpool : "Il nous convient parfaitement. Je pense que la manière dont nous avons effectué les transferts les années précédentes nous a permis de progresser. Vous voyez beaucoup de jeunes talents qui veulent jouer dans notre style de jeu. Je pense que c'est ce qu'ils recherchent et qu'il convient parfaitement à nous et à notre style de jeu".

Rodri, l'aternative à Fernandinho

"Je pense qu'il est le milieu de terrain défensif idéal pour la façon dont nous voulons jouer. Notre milieu défensif, celui devant la défense, est une position très difficile. Vous avez besoin de certains joueurs et peu de gens peuvent le faire des deux côtés du terrain. De toute évidence, nous sommes très bons avec le ballon. Vous ne pouvez pas simplement être un bon joueur défensif, vous devez aussi être un bon joueur offensivement", a ajouté le Belge.

Kevin De Bruyne considère que Rodri est la parfaite alternative à Fernandinho et se considère en bonne forme : "Ce ne serait pas différent avec Fernandinho à ce poste. C'est peut-être une différence avec l'année dernière parce que je me sens physiquement mieux que l'an dernier. J'avais besoin de plus de temps. Je pense que sa performance en pré-saison et à l'entraînement a été phénoménale. Être le nouveau et rester à ce niveau est un bon signe".

L'international belge n'est probablement pas le seul à avoir été conquis par la performance de Rodri face à Liverpool. L'international espagnol aura un grand rôle à jouer dans la saison des Citizens, lui qui sera en concurrence avec Fernandinho pour le poste de milieu défensif. Formé à , Rodri poursuit son ascension phénoménale, lui qui n'a eu besoin que d'une saison chez les Colchoneros pour franchir encore un cap en rejoignant le champion d' en titre.