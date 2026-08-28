De belles affiches pour le NEC lors de la phase de championnat de la Ligue Europa

NEC connaît ses adversaires pour la phase de championnat de la Ligue Europa. Benfica, la Juventus, le Dinamo Zagreb, le Stade Rennais, l’Omonia Nicosie, le NK Celje, le Levski Sofia et Arabat. Le premier match aura lieu les 16 ou 17 septembre.

Le club de Nimègue abordait le tirage au sort vendredi depuis le chapeau 4. NEC savait à l’avance qu’il affronterait huit adversaires différents, soit deux de chaque chapeau. Sur ces deux rencontres, l’une se jouera à domicile et l’autre à l’extérieur. Un duel avec le FC Twente était exclu, puisque des clubs du même pays ne peuvent pas être opposés.

Les plus grands noms figuraient dans le chapeau 1. Le Bayer Leverkusen, Benfica, la Juventus, l’AC Milan, l’Olympique Lyonnais, l’AZ, l’Olympiakos, la Real Sociedad et l’Olympique de Marseille sont répartis dans le chapeau le plus élevé.

NEC se trouvait dans le chapeau 4 avec le TSG Hoffenheim, Besiktas, l’União Torreense, l’Hapoel Beer Sheva, l’OFI Héraklion, le Lillestrøm SK, le Levski Sofia et l’Ararat Armenia.

Benfica et la Juventus sont sortis du chapeau 1. Le Dinamo Zagreb et le Stade Rennais viennent du chapeau 2, avec l’Omonia Nicosie et le NK Celje du chapeau 3. Le Levski Sofia et Arabat sont les derniers adversaires issus du chapeau 4.

À quelles dates NEC jouera-t-il en Ligue Europa ?

La phase de championnat débute les 16 et 17 septembre. Suivront ensuite des journées les 15 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 26 novembre et 10 décembre. Après la trêve hivernale, les deux derniers matches sont programmés les 21 janvier et 28 janvier. On ne sait pas encore, jeudi soir, quel adversaire NEC affrontera à quelle date. L’UEFA publiera le calendrier définitif des rencontres, avec les dates exactes et les heures de coup d’envoi, au plus tard le samedi 29 août.

Les équipes classées de la 1re à la 8e place se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront un tour intermédiaire. Les équipes classées de la 25e à la 36e place sont éliminées et ne sont pas non plus reversées en Ligue Conférence.

Les adversaires de NEC en Ligue Europa : Benfica, la Juventus, le Dinamo Zagreb, le Stade Rennais, l’Omonia Nicosie, le NK Celje, le Levski Sofia et Arabat