Dans un monde où la valeur d'un entraîneur dépasse les limites des schémas et de la tactique, les chiffres révèlent un autre aspect de la rivalité entre les grands techniciens, après que les salaires des sélectionneurs nationaux ont montré un écart frappant, l'Italien Carlo Ancelotti dominant la liste avec une large avance sur ses poursuivants les plus proches.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a dévoilé, citant le quotidien allemand « Bild », les salaires de plusieurs sélectionneurs nationaux. Ancelotti y trône au sommet avec un salaire annuel de 10 millions d'euros à la tête de la sélection du Brésil, devenant ainsi l'entraîneur le mieux payé au niveau des sélections.

L'Allemand Jürgen Klopp arrive en deuxième position, lui qui perçoit 7 millions d'euros par an de la Fédération allemande de football, soit un écart de 3 millions d'euros avec Ancelotti.

L'Argentin Mauricio Pochettino occupe la troisième place avec un salaire de 6,8 millions d'euros à la tête de la sélection des États-Unis, suivi de Thomas Tuchel avec 6 millions d'euros par an à la tête de la sélection d'Angleterre.

L'Espagnol Luis de la Fuente arrive en cinquième position avec un salaire de 5 millions d'euros par an à la tête de la sélection d'Espagne, tandis que le Portugais Jorge Jesus occupe la sixième place avec 4 millions d'euros.









En septième position apparaît le Français Zinédine Zidane, qui perçoit 3,6 millions d'euros par an de la Fédération française, tandis que l'Espagnol Xavi Hernández arrive huitième avec un salaire de 3 millions d'euros à la tête de la sélection des Pays-Bas.

La liste des dix premiers se complète avec l'Argentin Lionel Scaloni et l'Autrichien Ralf Rangnick, respectivement neuvième et dixième.

La liste révèle un écart financier manifeste entre les sélectionneurs des grandes nations, Ancelotti s'illustrant seul en tête des salaires avec une avance atteignant 3 millions d'euros sur Klopp, deuxième du classement.