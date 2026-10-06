« De 3 à 5 ans » : Carragher s'en prend aux propriétaires de Manchester City et réclame de lourdes sanctions

Jamie Carragher, légende de Liverpool, a réclamé un durcissement de la sanction infligée à Manchester City, ainsi que le départ immédiat des propriétaires du club.

Selon le journal "The Sun", Jamie Carragher a appelé à contraindre les propriétaires de Manchester City à partir et a réclamé une sanction pouvant aller jusqu'à cinq ans à l'encontre du club.

La légende de Liverpool estime qu'une suspension d'une seule saison ne serait pas suffisante à la suite du verdict choc prononcé contre le géant anglais.

Une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable d'infractions à grande échelle aux règles financières sur une période de neuf ans, concluant que le club avait dissimulé plus de 830 millions de livres sterling de financement par le biais d'accords de sponsoring "fictifs" entre 2009 et 2018.

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Manchester City nie fermement toute irrégularité et a fait appel du verdict. Aucune sanction ne sera prononcée tant que cette procédure n'est pas achevée, un éventail de sanctions possibles étant à disposition.

Mais Carragher estime que toute sanction définitive devrait s'étendre sur plusieurs saisons plutôt que de se limiter à infliger à City un énorme retrait de points en une seule fois.

S'exprimant dans l'émission "The Overlap Fan Debate", présentée par "Sky Bet", il a déclaré : "Je pense que si les gens parlent d'un retrait de 80 ou 100 points, cela signifie seulement qu'une seule saison vous enverrait en bas de tableau avant de remonter."

Certains joueurs partiront

Il a poursuivi : "Et je pense que certains joueurs partiront, mais je crois que certains diront : je peux supporter ça pendant un an. Cela crée aussi un lien avec les supporters, et ce serait perçu de manière très positive."

Il a continué : "Mais je pense que cela doit durer longtemps, j'estime que la sanction devrait s'étaler sur plusieurs années, de trois à cinq ans, et après cela, les joueurs passeront à autre chose."

Carragher s'est également interrogé sur la manière dont City pourrait conserver ses plus grandes stars si la sanction venait à porter gravement atteinte aux revenus du club.

Il a ajouté : "Mais ensuite vient l'aspect financier : comment pourraient-ils assumer les salaires de ces joueurs s'ils n'ont pas l'argent de la Premier League ?"

Il a ajouté : "S'ils doivent payer tout cet argent, et qu'on ne peut dépenser que l'argent qu'ils gagnent, il leur faudra s'y conformer dès maintenant."

Carragher a ensuite dirigé ses critiques vers la direction de Manchester City, y compris le propriétaire Cheikh Mansour et le président du conseil d'administration Khaldoon Al Mubarak.

L'ancien défenseur anglais s'est demandé comment les supporters et les joueurs pourraient, de manière générale, continuer à faire confiance à ceux qui dirigent le club si le verdict de culpabilité prononcé contre City était confirmé malgré l'appel.

Il a dit : "Je ne vois pas comment les propriétaires pourraient continuer. Comment leur faire confiance si leur culpabilité est établie dans cette affaire ?"

Il a ajouté : "Le problème, c'est que je crains que les choses ne se passent pas ainsi : s'ils perdent l'appel, bon, oui, nous allons de l'avant, nous acceptons notre sanction."

Il a continué : "Ils ne reconnaîtront jamais qu'ils ont eu tort dans cette affaire, et ils diront toujours que nous avons été victimes d'une injustice, que ce fut une mascarade, que ce soit de la part de la Premier League elle-même ou de différentes personnes."

Il a poursuivi : "Et je pense qu'ils continueront à faire traîner les choses, et j'estime que cela entraînera ce sport dans les bas-fonds."

Il a continué : "Il faut presque une solution pour le bien du sport, mais aussi pour que Manchester City et ses supporters tournent la page, et je ne pense pas qu'ils parviendront un jour à dépasser cela avec ces personnes."

La réputation des remarquables joueurs de Manchester City

Mais Carragher a insisté sur le fait qu'on ne devrait pas laisser le scandale financier qui a frappé City détruire la réputation des remarquables joueurs qui ont assuré le succès exceptionnel du club sur le terrain.

Il a dit : "J'ai toujours eu le sentiment qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient falsifié les registres, qu'ils avaient triché, et que les titres devaient leur être retirés, mais quand j'y réfléchis à ma manière, je ne peux pas changer d'avis sur les joueurs pris individuellement."

Carragher a expliqué : "Si j'étais à la place de Kevin De Bruyne, de David Silva ou de Vincent Kompany, je serais très en colère contre le club parce que les gens tiendraient ce genre de discussions."

Il a ajouté : "Je ne suis pas nécessairement d'accord avec cela, car lorsque je regarde un joueur en particulier, je pense encore à Kevin De Bruyne frappant ces ballons de son pied droit, et j'estime que cela n'a rien à voir avec le propriétaire."

De son côté, la direction du club a clamé son innocence tout au long de cette affaire, et le club lutte désormais pour faire annuler les conclusions de la commission. Carragher a reconnu qu'il comprenait pourquoi de nombreux supporters de City continuent de soutenir les personnes qui ont transformé leur club en une puissance dominante.

Il a dit : "Je suis désolé pour eux, car ce sont des gens qui ont totalement transformé leur club de football, du point de vue de ce qu'ils voient sur le terrain et des titres remportés."

Il a poursuivi : "Ce sont presque de grands et puissants dirigeants venus d'un État-nation, et ils disent : 'Nous sommes déterminés, je vous le dis, ils ont tort dans cette affaire.'"

Il a continué : "C'est un peu comme, vous savez, ces personnes importantes, ces gens, ces supporters les admirent peut-être et les vénèrent profondément, en raison de ce qu'ils ont apporté à leur club de football. Ils sont très en avance sur ce point."

Carragher a conclu : "J'ai presque le sentiment, à certains égards, qu'il est très difficile pour les supporters de City de ne pas le dire, et de s'y accrocher aussi longtemps que possible."