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Très diminué, le Bayern Munich a subi sa première défaite de la saison à Lille (2-1), lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Les notes des joueurs bavarois.

Vincent Kompany a dû improviser face à Lille, surtout en attaque. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Alphonso Davies étaient absents sur blessure, tout comme le capitaine Manuel Neuer. Jamal Musiala et Luis Diaz, tout juste remis, ne sont entrés en jeu qu'en fin de match.

Dayot Upamecano a ouvert le score pour un Bayern privé de nombreux titulaires (15e). L'égalisation lilloise signée Ayase Ueda a ensuite été refusée, à juste titre, après intervention de la VAR pour une faute sur Joshua Kimmich (46e). Ueda a cette fois égalisé dans les règles à la 62e minute, avant qu'Aleksandar Pavlovic ne marque contre son camp et ne donne l'avantage à Lille.

Après cinq journées, le Bayern occupe la 15e place avec huit points. Il compte désormais deux points de retard sur la huitième place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Il lui reste à recevoir le Slavia Prague et le Real Betis, puis à se déplacer sur le terrain de Manchester United.

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Retrouvez le compte rendu du match ici !

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Bayern Munich, notes face à Lille : Jonas Urbig

Après sa brillante prestation lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, Urbig a vécu une soirée malheureuse à Lille. Il a d'abord réussi un bel arrêt devant Ueda (23e), avant de ne rien pouvoir faire sur les deux buts encaissés. Note : 3.

Bayern Munich, notes face à Lille : Josip Stanisic

Il est passé du côté gauche au côté droit de la défense à quatre. D'abord un peu plus porté vers l'attaque que face à Cologne, il a ensuite baissé de pied. Note : 4.

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Bayern Munich, notes face à Lille : Dayot Upamecano

Après trois buts en Bundesliga, Upamecano a également marqué en Ligue des champions : il a repris de la tête un corner de Bischof pour ouvrir rapidement le score. Ce but lui a permis d'établir un record personnel : il n'avait encore jamais inscrit quatre buts en une saison. Très vigilant en défense durant la première période, Upamecano s'est soudain mis à vaciller après la pause. Il a eu beaucoup de chance à la 46e minute : sa remise ratée de la tête a provoqué ce qui semblait être l'égalisation lilloise, finalement refusée à juste titre après intervention de la VAR pour une faute d'Ueda sur Kimmich. Sur la véritable égalisation, Upamecano a perdu le buteur de vue dans son dos. Une soirée en dents de scie. Note : 3.

Bayern Munich, notes face à Lille : Min-Jae Kim

Il a remplacé Jonathan Tah et livré une prestation très solide. Note : 3,5.

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Bayern Munich, notes face à Lille : Hiroki Ito

Aligné au poste d'arrière gauche pour sa sixième apparition de la saison, sa deuxième comme titulaire, le Japonais a d'abord montré des signes de manque de rythme. Ito est toutefois monté en puissance au fil du match, réalisant notamment une excellente intervention devant Mbappe à la 72e minute. Note : 3,5.

IMAGO

Bayern Munich, notes face à Lille : Joshua Kimmich

Actif à la récupération, mais sans apporter de contribution décisive avec le ballon. Note : 4.

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Bayern Munich, notes face à Lille : Tom Bischof

Face à Cologne, Bischof avait évolué par moments en attaque pour remplacer Kane après son entrée en jeu. Contre Lille, il a retrouvé son poste de prédilection aux côtés de Kimmich. Son corner a amené le but du 1-0 d'Upamecano, mais il s'est montré plutôt discret par ailleurs. Note : 4.

Bayern Munich, notes face à Lille : Lennart Karl

Seul joueur offensif confirmé vraiment en forme, il a pourtant été complètement à côté de la plaque. Karl n'a eu aucune influence sur le jeu depuis l'aile droite. Avant l'égalisation lilloise, il a défendu avec beaucoup trop peu de conviction sur Nathan Ngoy, auteur de la passe décisive. Note : 5,5.

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Bayern Munich, notes face à Lille : Aleksandar Pavlovic

Monté d'un cran, il a imposé sa présence physique dans un rôle inhabituel de numéro 10. Le gardien lillois Berke Özer a repoussé ses deux frappes lointaines (14e et 27e), avant que Pavlovic ne finisse par mettre le ballon au fond, mais dans le mauvais but. En dégageant mal le ballon après une frappe d'Ethan Mbappe sur le poteau, il a inscrit contre son camp le but de la victoire lilloise. Note : 5.

IMAGO

Bayern Munich, notes face à Lille : Nathaniel Brown

Il a fait des efforts sur l'aile gauche, mais s'est finalement montré totalement inefficace. Note : 5.

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Bayern Munich, notes face à Lille : Konrad Laimer

Le joueur polyvalent autrichien peut, comme on le sait, évoluer presque partout. Face à Lille, il a étonnamment occupé le poste de Kane à la pointe de l'attaque et pressé ses adversaires avec une énergie débordante. Au début de la seconde période, Laimer s'est accroché avec Alexsandro et est tombé après une simulation de coup de tête. Quelques secondes plus tard, il a fauché Ngoy de manière prévisible et a reçu un carton jaune. Laimer s'est aussi retrouvé une fois en position dangereuse devant le but, mais Özer l'a mis en échec alors qu'il était démarqué (26e). Après le triple changement de la 76e minute, Laimer a retrouvé son poste habituel d'arrière droit. Note : 4.

Bayern Munich, notes face à Lille : les remplaçants

Jamal Musiala : Après toutes les discussions de ces derniers jours, Musiala est entré en jeu, comme face à Cologne. Il a remplacé Bischof à la 76e minute et a eu le temps de tenter une frappe. Non noté.

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Luis Diaz : Il a également remplacé Stanisic à la 76e minute. Non noté.

Tim Binder : Il est entré à la place d'Ito. Non noté.

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Noah Codjo-Evora : Il a remplacé Karl à la 81e minute. Non noté.

Jonathan Tah : Il a remplacé Kim dans le temps additionnel. Non noté.