Davy Klaassen se montre parfaitement franc au sujet du penalty accordé à l’Ajax : « Si je vois les choses ainsi... »

Davy Klaassen comprend que Joey Kooij ne lui ait pas accordé de penalty, a déclaré le capitaine de l'Ajax lors d'un entretien avec ESPN après le match contre le sc Heerenveen (0-0).

Après un peu plus d’une heure de jeu, l’arbitre n’a pas sifflé de penalty après que Marcus Linday a retenu Klaassen par son maillot dans la surface de réparation, empêchant le milieu de terrain de tirer correctement.

Sur le moment, le milieu de terrain a demandé à l’arbitre de consulter les images, mais celui-ci a refusé.

Après la rencontre, le capitaine admet les faits : « Sur le moment, j’étais convaincu que c’était un penalty évident. En revoyant l’action, je ne suis plus aussi sûr à 100 % », analyse-t-il avec recul.

Interrogé sur l’état de la pelouse, fortement dégradée par les intempéries, il répond : « Oui, c’était impraticable, mais c’est aux responsables de Zeist de se prononcer là-dessus. »

Ce nul sans but contraint les Ajacides à se projeter vers les barrages de la Ligue Europa Conférence : ils défieront le FC Groningen jeudi au KRAS Stadion, le Johan Cruijff ArenA étant réservé au concert de Harry Styles.