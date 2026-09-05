Davy Klaassen révèle : ce seul mot prononcé par Sander van der Eijk juste après le tacle appuyé de Ruben van Bommel lors d’Ajax - PSV

Le PSV s’est imposé 1-3 samedi à la Johan Cruijff ArenA face à l’Ajax, mais juste après le coup de sifflet final, c’est surtout le violent coup asséné par Ruben van Bommel à Aaron Bouwman qui fait parler. Davy Klaassen a raconté sa version des faits au micro d’ESPN.

Au moment de l’incident, à la 79e minute, le milieu de terrain avait déjà été remplacé, mais il a sprinté sur la pelouse à fond, comme le reste du banc de l’Ajax. « Je dois dire que j’y suis allé pour calmer tout le monde », raconte Klaassen.

« J’ai vu que Van Bommel était en retard et qu’il a percuté Aaron de plein fouet. Pour moi, ce n’est rien d’autre qu’un rouge. Peut-être que je suis complètement fou, alors ? Je ne sais pas », a déclaré Klaassen, avant que Milan van Dongen ne confirme que tout le plateau d’ESPN estimait lui aussi qu’il y avait rouge.

« J’ai vu Aaron au sol et j’ai dit à l’arbitre (Sander van der Eijk, ndlr) : “Qu’est-ce qu’on fait ? C’est quoi, ça ?” Mais lui a parlé de malchance », révèle Klaassen avec un rire cynique, lui qui ne comprend absolument rien à l’explication de Van der Eijk.

Klaassen sait toutefois que ce n’est pas à cause de l’arbitre que l’Ajax a perdu contre le PSV. Il estime qu’il y avait malgré tout mieux à faire. « Je pense qu’on laisse surtout passer notre chance en première période. On se procure deux ou trois très grosses occasions. Être menés 1-2 à la pause ne reflétait pas la physionomie du match. »

« L’an dernier, on était très mauvais, maintenant on s’est nettement améliorés. Mais c’est ce genre de matches qu’on doit gagner si on veut finir devant le PSV. On a maintenant trois points de retard, il va falloir les rattraper.

« C’est dommage, parce que cela éclipse un très beau match », a ensuite ajouté Hugo Borst aux propos de Klaassen sur l’incident entre Van Bommel et Bouwman. « D’abord pour Bouwman, mais aussi pour Van Bommel. Ça va vraiment lui coller à la peau. Il doit faire quelque chose à ce sujet. C’est un comportement absurde. »