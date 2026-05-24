Davy Klaassen lutte contre l’émotion et résume la saison de l’Ajax en un seul mot, douloureux

Davy Klaassen a laissé parler son émotion devant les caméras d’ESPN après le match Ajax – FC Utrecht (1-1, 4-3 aux tirs au but). Les Amstellodamois se sont qualifiés pour les barrages du tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence grâce à leur réussite aux tirs au but.

Klaassen, en larmes sur la pelouse, a confié : « Toute la saison a été difficile. Et puis aujourd’hui, ce soutien et cet amour que l’on ressent. Je pense que ça a été une saison de merde pour nous tous, et si on peut la terminer comme ça, tous ensemble, alors l’amour des supporters est bel et bien là. »

Interrogé sur l’éventualité de discussions avec la direction ajacide, il anticipe déjà sa réponse : « S’ils viennent me voir dans les prochains jours, je leur dirai d’abord : “Laissez-moi souffler”. J’ai autre chose en tête et je veux savourer cet instant. »

« Je le répète, ce n’a pas été une saison agréable. C’est bien sûr de notre faute. On ne veut tout simplement plus revivre une saison comme celle-là », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, aucun dirigeant n’a besoin de frapper à sa porte : « Pas pour l’instant », tranche-t-il.

Le milieu de terrain souhaite d’ailleurs rester plus longtemps dans la capitale. « Si cet amour est toujours là, j’aimerais en faire à nouveau partie pour que l’Ajax redevienne ce qu’il était », conclut Klaassen.

L’Ajax attaque le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence ; s’il le franchit, il lui restera encore deux tours à négocier pour atteindre la phase de groupes.