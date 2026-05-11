Davy Klaassen a révélé par inadvertance le nom du nouvel entraîneur de l’Ajax

Davy Klaassen en sait déjà un peu plus sur l’entraîneur de l’Ajax pour la saison prochaine. C’est ce qui ressort de ses propos tenus lundi soir dans l’émission « Rondo » sur Ziggo Sport.

La semaine passée, des rumeurs ont circulé concernant un départ imminent de quinze joueurs du club. « Nous recevons aussi ces informations, mais je ne sais pas ce qu’il en est vraiment. Jordi Cruijff travaille en effet de manière assez discrète, il garde tout plutôt en interne, donc il faut toujours se demander ce qu’il y a de vrai dans ces rumeurs », explique Klaassen.

« Il (Cruijff, ndlr) prépare déjà activement la saison prochaine. Nous n’avons par exemple pas encore d’entraîneur », révèle Klaassen, confirmant implicitement le départ d’Óscar García de l’équipe première, même si l’Ajax ne l’a pas encore officialisé.

Interrogé par Youri Mulder sur l’arrivée éventuelle de Míchel, l’actuel entraîneur de Gérone souvent cité comme grand favori pour prendre les rênes du Johan Cruijff ArenA la saison prochaine, Klaassen se contente de répondre : « C’est ce qu’on dit. Non, je n’en sais rien. »

« Je sais juste que Daley (Blind, ndlr) en parle en termes très positifs. Même quand il ne jouait pas, il gardait une opinion favorable sur Míchel. C’est un signe vraiment positif », analyse Klaassen. « Je regarde souvent leurs matchs et le jeu de Gérone est très bien organisé. »

Wytse van der Goot enchaîne alors sur les rumeurs d’un retour de Daley Blind à l’Ajax. Sur ce point, Klaassen se montre très affirmatif : « Ce serait une bonne chose, en tout cas, oui. »

Selon le capitaine, d’autres changements majeurs devraient agiter le club durant l’été : « Cruijff va probablement se séparer de nombreux joueurs et devra donc en recruter autant. Il aura du pain sur la planche. »