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Le défenseur de l’AC Milan Davide Bartesaghi a dressé un constat sévère de la prestation de son équipe après sa décevante défaite 2-0 face à Ferencvaros. Le jeune joueur n’a pas mâché ses mots en évoquant l’approche de l’effectif lors de sa dernière sortie européenne à San Siro.

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Une défaillance mentale à San Siro

L’atmosphère à San Siro est devenue délétère jeudi soir, alors que Milan a subi une défaite démoralisante face au club hongrois de Ferencvaros. Malgré la dynamique créée par ses récents succès sur la scène nationale, Milan n’a été que l’ombre de lui-même, suscitant une analyse cinglante au sein du vestiaire. Bartesaghi, choisi pour disputer cette rencontre européenne, n’a pas mâché ses mots au moment d’expliquer pourquoi le géant italien n’avait pas répondu présent lors de ce grand rendez-vous.

« Les données parlent d’elles-mêmes, c’est un problème mental », a déclaré Bartesaghi à Milan News lors d’un entretien sans détour en zone mixte après le match. Le jeune latéral a dit ne pas comprendre comment l’équipe avait pu aborder une rencontre européenne aussi importante. « Je pense qu’on ne peut pas entrer sur le terrain avec cette attitude. Nous devons nous poser des questions à ce sujet et y apporter des réponses. Dès demain, nous le ferons et nous essaierons de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. »

Des questions sur la préparation et le respect de l’adversaire

De nombreux observateurs se sont demandé si l’équipe de Ruben Amorim avait sous-estimé son adversaire, mais Bartesaghi a écarté l’idée que l’excès de confiance ait été la principale cause de ce résultat. Il a toutefois reconnu que le manque d’intensité en début de match était le pire qu’il ait vu cette saison. Incapable de répondre à l’énergie des visiteurs, Milan n’a jamais réussi à imposer son rythme ni à prendre le dessus pendant les quatre-vingt-dix minutes à San Siro.

« Je ne pense pas que nous l’ayons sous-estimé, parce que si c’était le cas, ce serait une très, très mauvaise chose », a expliqué le défenseur. Il a souligné que, si l’équipe avait déjà connu des débuts de match difficiles, cette prestation avait marqué un nouveau point bas. « Le problème, c’est que parfois, nous n’arrivons pas à entrer sur le terrain avec la bonne attitude dès le début, parce que ce n’était pas la première fois cette année : je pense que ce soir, c’était le pire. Comme je l’ai déjà dit, nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise pas », a-t-il ajouté.

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Une semaine de progrès réduite à néant

Cette défaite tombe particulièrement mal pour Milan, qui semblait avoir retrouvé un nouvel élan après sa victoire dans le derby milanais. L’enthousiasme suscité par ce résultat s’est rapidement dissipé avec ce revers européen. Bartesaghi a indiqué que les séances d’entraînement précédant le match avaient été productives, rendant la défaillance sur le terrain d’autant plus difficile à digérer pour le staff technique et les joueurs.

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Auprès d’autres médias, le jeune joueur a déploré qu’une seule soirée marquée par un manque d’efforts ait effacé plusieurs jours de travail à Milanello. « La vérité, c’est que nous devions nous parler entre nous. La prestation se passe de commentaires. Nous sommes entrés sur le terrain sans la bonne attitude. Nous avons gâché ce qui avait été une bonne semaine. Nous devons nous retrousser les manches dès demain et nous mettre au travail », a-t-il déclaré à Sky Sport Italia.

Face à la dure réalité

Alors que Milan cherche à se relever, l’attention se tourne vers un déplacement éprouvant lors du prochain tour de la compétition. Bartesaghi a souligné que l’équipe ne pouvait pas se permettre d’attendre de recevoir une « claque » avant de jouer avec l’urgence nécessaire. Selon lui, le manque de combativité et l’incapacité à récupérer les deuxièmes ballons ont été déterminants, permettant à Ferencvaros de profiter des erreurs milanaises tout au long de la soirée.

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« Nous savions tout, y compris sur nos adversaires. Nous nous entraînons bien pendant la semaine et, surtout après le derby, nous avions l’enthousiasme qu’il fallait. Le signal d’alarme s’est déclenché plus tard, sur le terrain. Nous avons manqué de la bonne attitude dès le début. En seconde période, nous avons essayé de revenir autant que possible, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous devions réagir immédiatement et ne pas attendre de recevoir une claque », a conclu Bartesaghi.