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Le gardien vedette d’Arsenal, David Raya, n’a pas hésité lorsqu’il a été mis sur la sellette : il a énuméré à toute vitesse les quatre gardiens de légende qui composent son panthéon de tous les temps. Une liste impressionnante.

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Quand on est largement considéré comme l’un des meilleurs gardiens du football moderne, réduire les plus grands portiers de l’histoire à un panthéon de quatre noms n’a rien de facile. Le gardien d’Arsenal David Raya s’est prêté à l’exercice lors d’une séance de questions-réponses express sur GOAL FanZone, où il lui a été demandé de livrer son quatuor définitif.

Ce moment léger survient juste après une distinction majeure dans la carrière de l’Espagnol : selon les données officielles du vote publiées par la FIFPRO, Raya a fait sa première apparition dans le Onze mondial masculin FIFPRO 2026 après avoir été choisi par 10 278 autres joueurs professionnels à travers le monde. Fort de cette reconnaissance, le joueur d’Arsenal n’a pas tardé à se tourner vers les légendes qui l’ont précédé.

Le gardien-libéro moderne et le géant de la Ligue des champions

Invité à citer sans hésiter quatre des plus grands gardiens de tous les temps, Raya a commencé par Manuel Neuer, le gardien-libéro expérimenté du Bayern Munich. Au cours des quinze dernières années, l’Allemand a révolutionné le poste par ses sorties audacieuses hors de la surface de réparation, bâtissant un palmarès qui comprend quatre précédentes apparitions dans le Onze mondial FIFPRO.

Sans marquer la moindre pause, Raya a ensuite cité Thibaut Courtois, l’actuel gardien du Real Madrid. Comme le montrent les archives des compétitions de l’UEFA, l’imposant Belge a marqué l’ère moderne de la Ligue des champions par ses prestations magistrales sur la plus grande scène européenne, rejoignant Neuer parmi les références du poste.

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L’éternelle icône italienne et le « San Iker » espagnol

Se tournant vers d’autres grandes figures du football, Raya a choisi en troisième position Gianluigi Buffon, icône de la Juventus et de l’Italie. D’après les archives de la FIFPRO, Buffon reste l’un des gardiens les plus distingués de l’histoire de l’organisation, avec une présence sur dix listes mondiales de présélection. Son autorité et sa longévité au sommet du football européen ont inspiré des générations de gardiens.

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Pour compléter son panthéon, Raya est revenu à ses racines en choisissant Iker Casillas, capitaine de l’Espagne sacrée championne du monde. Casillas est l’un des dix seuls gardiens à avoir figuré dans le Onze mondial FIFPRO depuis sa création en 2005, avec cinq sélections.

Un panthéon composé en un temps record

Lorsqu’on lui a simplement demandé de « citer quatre des plus grands gardiens de tous les temps », Raya n’a eu besoin que d’une fraction de seconde pour livrer son verdict sans la moindre hésitation : « Neuer, Courtois, Buffon, Casillas. » Si les supporters débattront sans fin de l’identité du numéro un absolu, ce quatuor énoncé à toute vitesse montre clairement que le gardien d’Arsenal, vainqueur d’un titre, place les pionniers modernes qui ont révolutionné le poste et les gardiens classiques maîtres de leur surface sur un pied d’égalité, au plus haut rang.