David Moyes soutient pleinement la décision d’Everton d’écarter Jack Grealish pour « manquement à la discipline du club » lors d’une victoire en Carabao Cup

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David Moyes a apporté son plein soutien à la décision d’Everton d’écarter Jack Grealish du groupe à la suite d’un manquement grave à la discipline du club. L’absence de l’international anglais lors de la victoire d’Everton face à Newcastle United en Carabao Cup n’est pas passée inaperçue. Selon certaines informations, il aurait manqué l’entraînement sans autorisation.

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Grealish sanctionné à Goodison

La qualification d’Everton pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue anglaise a été éclipsée par la mise à l’écart soudaine et sans ménagement de Grealish. Le club a confirmé l’absence de l’ailier dans un bref communiqué, invoquant un manquement à la discipline qui a laissé Moyes avec un effectif réduit pour ce match de coupe crucial. Avant d’autoriser son deuxième prêt en provenance de Manchester City, des dirigeants du club avaient déjà exprimé des inquiétudes quant au professionnalisme du joueur. Leurs craintes semblent s’être concrétisées.

La situation a atteint un point critique lorsque Grealish aurait manqué une séance d’entraînement prévue sans autorisation. Pour un club qui cherche désespérément à mettre fin à une longue période sans trophée, ce contretemps tombe particulièrement mal aux yeux des dirigeants d’Everton. Malgré ces remous en dehors du terrain, Everton s’est imposé 3-1 face à Newcastle et affrontera Fleetwood Town au prochain tour.

Moyes refuse de répondre aux questions sur Grealish

Après avoir vu son équipe se qualifier pour les quarts de finale, Moyes a clairement indiqué qu’il soutenait la fermeté des dirigeants, mais n’avait aucune intention d’alimenter la polémique en dehors du terrain. Invité par les journalistes, lors de sa conférence de presse d’après-match, à préciser la situation, l’Écossais a rapidement coupé court aux questions et les a renvoyés vers les responsables du club.

« Vous savez probablement que je ne donnerai aucun détail. C’est une décision du club. Je soutiens cette décision, mais c’est une décision du club. Je ne veux pas trop en parler. C’est au club qu’il faut vous adresser », a déclaré Moyes.

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De joueur de confiance à indésirable dans le Merseyside

La mise à l’écart de Grealish constitue un nouveau revers dans un retour mouvementé dans le Merseyside. L’international anglais avait manqué la défaite 2-0 contre Arsenal en Premier League le week-end dernier en raison d’une maladie. Il se retrouve désormais écarté pour des raisons extrasportives. Avant cet incident, Grealish faisait régulièrement partie du groupe de Moyes et avait disputé six matches cette saison.

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Moyes, qui a publiquement soutenu le joueur de 31 ans, se trouve désormais dans une position délicate après avoir accordé autant de confiance à l’attaquant. L’entraîneur avait auparavant aidé Grealish à retrouver sa forme après une période difficile sous les ordres de Pep Guardiola à l’Etihad Stadium. Cette dernière rupture dans leur relation est donc d’autant plus frustrante pour l’expérimenté entraîneur écossais.

Un avenir incertain pour le joueur prêté par City

En son absence, Everton a aisément battu Newcastle United pour se qualifier pour les quarts de finale. Grealish devra désormais relever un défi de taille pour regagner la confiance de son entraîneur et des dirigeants du club. Alors qu’Everton se tourne déjà vers les exigences de la Premier League, l’avenir immédiat de l’ailier reste très incertain. On ignore encore quand l’attaquant écarté sera autorisé à reprendre l’entraînement avec l’équipe première et à prétendre à une place dans le groupe pour les matches, d’autant que l’équipe a montré qu’elle pouvait réussir sans lui sur le terrain.