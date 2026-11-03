David Moyes répond froidement aux questions sur Jack Grealish, dont la mise à l’écart disciplinaire à Everton se poursuit

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La tentative de Jack Grealish de relancer sa carrière à Everton a subi un sérieux coup d’arrêt : le meneur de jeu a été écarté du groupe pour un match pour la deuxième fois en une semaine. L’entraîneur d’Everton, David Moyes, est resté évasif sur les raisons précises de l’absence de l’international anglais, alimentant les spéculations sur l’avenir à long terme du joueur au Hill Dickinson Stadium.

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Grealish mis à l’écart par Everton

Everton s’est imposé lundi soir face à Newcastle, mais Grealish était totalement absent du groupe retenu pour la rencontre. Il s’agissait de sa deuxième mise à l’écart consécutive, après avoir déjà manqué la victoire en Carabao Cup la semaine dernière contre ce même adversaire.

Le joueur de 31 ans avait d’abord été écarté pour un « manquement à la discipline du club », selon les informations rapportées, une décision que Moyes avait publiquement soutenue à l’époque. Si le club a officiellement attribué cette nouvelle absence à un manque de condition physique, sa mise à l’écart prolongée souligne la précarité de sa situation à Everton.

Moyes refuse d’en dire plus sur son absence

S’exprimant auprès de la BBC, Moyes est resté discret sur la situation. L’entraîneur expérimenté n’a guère précisé quand le milieu de terrain pourrait rejouer pour Everton.

« Il n’est pas disponible pour le moment et nous prendrons une décision avec le club lorsque nous estimerons qu’il le sera de nouveau », a déclaré Moyes.

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Interrogé sur la question de savoir si cette absence était réellement liée à sa condition physique, comme l’avait affirmé le club, l’entraîneur a répondu sèchement : « Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’est pas disponible pour le moment. » Questionné sur le manquement présumé à la discipline, Moyes a opposé une réponse tout aussi évasive : « Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. »

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Un prêt prometteur qui tourne mal

Grealish est revenu au Hill Dickinson Stadium dans l’espoir de relancer une carrière en perte de vitesse. Le joueur à 100 millions de livres entre dans les derniers mois de son contrat avec Manchester City et a un besoin pressant de temps de jeu régulier, après avoir progressivement reculé dans la hiérarchie sous Pep Guardiola à la suite du triplé remporté en 2023.

Lors de son précédent prêt à Everton, il avait inscrit deux buts en 22 apparitions avant qu’une blessure ne vienne freiner son élan. Malgré son retour au club grâce à ces prestations, le meneur de jeu n’a disputé que six rencontres cette saison avant de sembler perdre totalement les faveurs de son entraîneur.

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Everton se prépare à affronter Coventry

Everton reçoit Coventry vendredi soir, mais la réintégration de Grealish dans le groupe reste très incertaine. Si Moyes assure qu’un retour en équipe première demeure possible, le milieu de terrain devra redoubler d’efforts pour regagner la confiance de l’entraîneur et sauver une saison qui lui échappe rapidement.