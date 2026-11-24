Partager Suivez GOAL sur Google

David Moyes a livré un constat sévère sur ses joueurs d’Everton après une soirée qui devait être une fête, mais qui a tourné au désastre au Gtech Community Stadium. Lors d’un match record pour l’Écossais, Brentford a infligé un 4-0 à Everton.

Publicité

Une soirée historique qui tourne mal

Lundi, Moyes est entré dans l’histoire en dirigeant son 593e match à la tête d’Everton, mais l’événement a été complètement éclipsé par une prestation sans mordant . Everton a été dominé dès le coup d’envoi par une équipe de Brentford pleine d’allant, qui a fini par signer sa plus large victoire de la saison en Premier League. Ce résultat place Moyes face à des questions difficiles sur le manque de combativité de son équipe lors d’une étape aussi importante pour lui.

« Il n’y a pas grand-chose à dire, n’est-ce pas ? », a déclaré Moyes. « Nous n’avons pas bien joué. Brentford a bien joué. Nous n’avons pas eu beaucoup de chance sur les buts, ce qui donne l’impression que c’était encore pire que ça ne l’était. Mais nous n’avons pas bien joué. Ça ne nous ressemblait vraiment, vraiment pas. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs, ils ont fait du très bon travail jusqu’ici, mais ce soir, pour une raison ou une autre, on aurait dit que nous n’y étions tout simplement pas. Je n’ai pas d’explication. »

Pas d’excuse pour l’entraîneur d’Everton

Cette défaite constitue l’un des rares coups d’arrêt d’une saison au cours de laquelle Everton avait jusque-là montré des signes de stabilité. Moyes a toutefois clairement indiqué qu’il ne laisserait pas une telle baisse de niveau passer inaperçue. Il a exigé une réaction immédiate d’un groupe qui a semblé se figer sous les projecteurs à Londres. L’entraîneur a insisté sur le fait que, malgré les déviations sur les premiers buts, la qualité globale de la prestation était bien loin du niveau requis.

Revenant sur cette lourde défaite, Moyes a adressé un dernier avertissement à ses joueurs concernant leur rendement sur le terrain. « La prestation de ce soir est inexcusable. Ils méritent mes critiques pour leur performance, car j’attends beaucoup mieux », a-t-il affirmé.

Publicité Publicité

Le carton rouge de Tarkowski aggrave la situation

Tout espoir de retour a subi un coup décisif à la 40e minute, lorsque James Tarkowski a été expulsé pour une intervention dangereuse sur Yehor Yarmolyuk. L’arbitre avait d’abord sorti un carton jaune, mais l’examen des images par la VAR a mis en évidence la gravité du tacle, les crampons en avant sur le tibia du joueur de Brentford. Everton ne s’est jamais remis de l’expulsion de son capitaine et n’a opposé aucune résistance notable en seconde période.

Prochains matchs EVE Premier League 07:00 LIV

Moyes a reconnu qu’après avoir vu les images, il ne pouvait pas contester la décision d’envoyer son défenseur prématurément aux vestiaires. « Ma première impression était que ça ne méritait pas un rouge », a expliqué l’Écossais. « Mais après avoir revu les images, je vois que son pied est un peu plus haut que je ne l’aurais souhaité, donc je peux comprendre la décision. »

Un coup dur pour Everton avant le derby de la Mersey

Everton va devoir résoudre un sérieux problème en défense avant le très attendu derby de la Mersey dimanche : son défenseur central clé, Tarkowski, sera officiellement absent pour suspension face à son grand rival Liverpool, à domicile. La perte de son leader défensif est un coup dur pour Everton avant de recevoir Liverpool dans l’un des matches les plus âprement disputés de Premier League. La journée débutera la veille, samedi, avec le déplacement de Brentford à Old Trafford pour affronter Manchester United dans une autre rencontre de première division qui s’annonce intéressante.