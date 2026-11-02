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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

David Moyes envoie un message fort ! Jack Grealish de nouveau écarté pour le match contre Newcastle, l’entraîneur d’Everton reste ferme après une entorse aux règles à l’entraînement

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Jack Grealish a été écarté du groupe d’Everton pour la deuxième rencontre consécutive, alors que l’entraîneur David Moyes continue de faire preuve de fermeté sur le plan disciplinaire à Goodison Park. L’international anglais ne figurait pas dans le groupe qui s’est déplacé pour affronter Newcastle United en Premier League lundi soir.

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Les suites disciplinaires se prolongent pour Grealish

Everton a pris la décision de laisser Grealish à la maison pour son match crucial de Premier League contre Newcastle United. L’ailier de 31 ans, actuellement prêté pour une deuxième saison par Manchester City, se retrouve au cœur d’une affaire disciplinaire après ne pas s’être présenté à une séance d’entraînement prévue lundi dernier. Cette nouvelle mise à l’écart fait suite à son absence du groupe lors de la victoire d’Everton en Carabao Cup contre ce même adversaire la semaine dernière. Elle laisse penser que la direction n’est pas encore prête à réintégrer le meneur de jeu dans l’équipe première.

Le club avait d’abord invoqué une « maladie » pour expliquer son absence lors de la défaite 2-0 contre Arsenal, le 24 octobre. La situation s’est ensuite aggravée lorsqu’il a manqué un entraînement sans autorisation. Selon certaines informations, l’international anglais est resté dans le Merseyside afin de travailler sa condition physique individuellement au centre d’entraînement du club, Finch Farm. Avant ces incidents, Grealish était un titulaire régulier et avait débuté quatre rencontres consécutives. Son retour dans le groupe est désormais incertain, tandis qu’il s’efforce de retrouver sa forme physique à l’écart du groupe principal.

Moyes défend les exigences du club

L’entraîneur d’Everton a publiquement soutenu les mesures internes prises à l’encontre du joueur prêté. Après la récente victoire en coupe, Moyes a clairement indiqué que les principes du club ne seraient compromis pour personne, quels que soient son statut ou son talent. « Vous savez probablement que je ne donnerai aucun détail. C’est une décision du club et je la soutiens. Je ne veux pas trop en parler », a expliqué Moyes au Daily Mail. Cette fermeté traduit sa volonté de maintenir une culture de responsabilité au sein d’un effectif qu’il décrit comme peu fourni, mais doté d’une solide éthique de travail.

« Ce qui caractérise Everton, ce sont ses très bonnes valeurs. Tous les joueurs les défendent et les acceptent, sur le terrain comme en dehors. De ce point de vue, je pense qu’ils ont fait un travail remarquable », a ajouté l’Écossais. Il a également souligné l’importance de l’humilité au sein du groupe, précisant qu’aucune excuse n’était acceptée alors que l’équipe s’efforce de continuer à obtenir des résultats malgré un effectif relativement restreint.

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Une attention accrue portée à sa conduite hors du terrain

L’absence de Grealish à l’entraînement coïncide avec des informations concernant ses activités pendant une récente pause. Selon ces informations, l’ailier a passé deux soirées à faire la fête et à boire à Londres et à Wilmslow. Ces sorties auraient eu lieu après la cérémonie des Pride of Britain awards, à la suite de laquelle il a été aperçu dans un bar karaoké, puis dans un pub, en compagnie de plusieurs coéquipiers et anciens collègues. Le club n’a pas officiellement établi de lien entre ces informations et sa mise à l’écart, mais elles ont accru l’attention portée à sa conduite professionnelle pendant ce prêt.

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De retour à Everton cet été, Grealish a disputé sept matches jusqu’ici, mais cette série récente d’événements a complètement freiné son élan. Everton traverse actuellement une période difficile de la saison, et l’absence d’un élément créatif majeur comme Grealish réduit ses options offensives.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »