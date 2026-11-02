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Jack Grealish a été écarté du groupe d’Everton pour la deuxième rencontre consécutive, alors que l’entraîneur David Moyes continue de faire preuve de fermeté sur le plan disciplinaire à Goodison Park. L’international anglais ne figurait pas dans le groupe qui s’est déplacé pour affronter Newcastle United en Premier League lundi soir.

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Les suites disciplinaires se prolongent pour Grealish

Everton a pris la décision de laisser Grealish à la maison pour son match crucial de Premier League contre Newcastle United. L’ailier de 31 ans, actuellement prêté pour une deuxième saison par Manchester City, se retrouve au cœur d’une affaire disciplinaire après ne pas s’être présenté à une séance d’entraînement prévue lundi dernier. Cette nouvelle mise à l’écart fait suite à son absence du groupe lors de la victoire d’Everton en Carabao Cup contre ce même adversaire la semaine dernière. Elle laisse penser que la direction n’est pas encore prête à réintégrer le meneur de jeu dans l’équipe première.

Le club avait d’abord invoqué une « maladie » pour expliquer son absence lors de la défaite 2-0 contre Arsenal, le 24 octobre. La situation s’est ensuite aggravée lorsqu’il a manqué un entraînement sans autorisation. Selon certaines informations, l’international anglais est resté dans le Merseyside afin de travailler sa condition physique individuellement au centre d’entraînement du club, Finch Farm. Avant ces incidents, Grealish était un titulaire régulier et avait débuté quatre rencontres consécutives. Son retour dans le groupe est désormais incertain, tandis qu’il s’efforce de retrouver sa forme physique à l’écart du groupe principal.

Moyes défend les exigences du club

L’entraîneur d’Everton a publiquement soutenu les mesures internes prises à l’encontre du joueur prêté. Après la récente victoire en coupe, Moyes a clairement indiqué que les principes du club ne seraient compromis pour personne, quels que soient son statut ou son talent. « Vous savez probablement que je ne donnerai aucun détail. C’est une décision du club et je la soutiens. Je ne veux pas trop en parler », a expliqué Moyes au Daily Mail. Cette fermeté traduit sa volonté de maintenir une culture de responsabilité au sein d’un effectif qu’il décrit comme peu fourni, mais doté d’une solide éthique de travail.

« Ce qui caractérise Everton, ce sont ses très bonnes valeurs. Tous les joueurs les défendent et les acceptent, sur le terrain comme en dehors. De ce point de vue, je pense qu’ils ont fait un travail remarquable », a ajouté l’Écossais. Il a également souligné l’importance de l’humilité au sein du groupe, précisant qu’aucune excuse n’était acceptée alors que l’équipe s’efforce de continuer à obtenir des résultats malgré un effectif relativement restreint.

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Une attention accrue portée à sa conduite hors du terrain

L’absence de Grealish à l’entraînement coïncide avec des informations concernant ses activités pendant une récente pause. Selon ces informations, l’ailier a passé deux soirées à faire la fête et à boire à Londres et à Wilmslow. Ces sorties auraient eu lieu après la cérémonie des Pride of Britain awards, à la suite de laquelle il a été aperçu dans un bar karaoké, puis dans un pub, en compagnie de plusieurs coéquipiers et anciens collègues. Le club n’a pas officiellement établi de lien entre ces informations et sa mise à l’écart, mais elles ont accru l’attention portée à sa conduite professionnelle pendant ce prêt.

De retour à Everton cet été, Grealish a disputé sept matches jusqu’ici, mais cette série récente d’événements a complètement freiné son élan. Everton traverse actuellement une période difficile de la saison, et l’absence d’un élément créatif majeur comme Grealish réduit ses options offensives.