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L’entraîneur d’Everton, David Moyes, a écarté Jack Grealish, prêté par Manchester City, du groupe retenu pour le match en raison d’un écart disciplinaire, avant de voir son équipe s’imposer 3-1 face à Newcastle United jeudi soir. Malgré l’absence de l’ailier anglais au Hill Dickinson Stadium, le club de la Mersey s’est facilement qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup.

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Une absence non autorisée à l’entraînement entraîne sa mise à l’écart

Selon talkSPORT, le meneur de jeu de 31 ans a été écarté du match du quatrième tour après avoir manqué sans autorisation une récente séance d’entraînement d’Everton. Grealish avait déjà manqué la défaite 2-0 face à Arsenal en Premier League le week-end dernier, mais les dirigeants du club avaient alors attribué cette première absence à une maladie. Sur le terrain, les buts de James Garner, Hayden Hackney et Thierno Barry ont rendu inutile la réduction du score tardive de Dan Burn pour les visiteurs.

Le club confirme une sanction disciplinaire

Avant le match contre Arsenal le week-end dernier, l’attaquant avait figuré dans le groupe pour chaque rencontre depuis son retour dans le Merseyside à la fin du mercato estival. Il avait été titularisé trois fois en championnat et était entré en jeu à deux reprises, après avoir disputé 77 minutes lors de la victoire contre Wolves au troisième tour de la coupe le mois dernier.

Confirmant son absence ainsi que celle du défenseur Jarrad Branthwaite avant le coup d’envoi jeudi, Everton a écrit dans une publication sur X : « Jarrad Branthwaite reste indisponible pour un deuxième match consécutif en raison du protocole relatif aux commotions cérébrales, tandis que Jack Grealish ne peut pas être sélectionné en raison d’un manquement aux règles disciplinaires du club. »

Le deuxième prêt dans le Merseyside connaît des turbulences

Après avoir rejoint Manchester City en provenance d’Aston Villa pour 100 millions de livres sterling en 2021, l’international anglais avait été prêté une première fois à Everton la saison dernière. Il avait inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 20 apparitions avant qu’une blessure au pied, survenue en janvier, ne mette fin à sa saison.

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Remis pendant l’été, il était entré en jeu pour Manchester City lors de la défaite 3-0 face à Arsenal dans le Community Shield à Wembley en août, puis lors de la victoire 2-1 contre Bournemouth pour la première journée de championnat, avant de conclure un deuxième prêt à Everton avant la clôture du mercato.

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Fleetwood attend Everton en quarts de finale

Alors que Grealish doit désormais regagner la confiance de Moyes avant le retour d’Everton en Premier League, ses coéquipiers ont bénéficié d’un tirage favorable pour les quarts de finale de la Carabao Cup. Everton se rendra au Highbury Stadium pour affronter Fleetwood Town, pensionnaire de League Two, qui a créé la surprise en éliminant Arsenal aux tirs au but pour atteindre les quarts de finale. En évitant tout relâchement face à une équipe de quatrième division, Everton aura de bonnes chances d’atteindre les demi-finales.