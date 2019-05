David Luiz prévient Chelsea : "Emery sait comment remporter la Ligue Europa"

Le défenseur brésilien a brièvement travaillé avec l'entraîneur d'Arsenal au PSG. Il lui a laissé une bonne impression.

Passé par le entre 2014 et 2016, David Luiz a évolué sous les ordres d'Unai Emery seulement pendant quelques semaines. Le Brésilien va retrouver son ancien entraîneur ce mercredi lors de la finale de la . L'Espagnol a déjà remporté trois fois la compétition par le passé avec le et vise donc la passe de quatre. Dans une interview accordée au site officiel des Blues, David Luiz a avoué se méfier d'Unai Emery et de sa réussite en Ligue Europa.

“ a fait du bon boulot car il n’est jamais facile de changer d'entraîneur encore plus après plusieurs années de présence d’Arsene Wenger. Unai Emery est ensuite venu essayer de construire une nouvelle philosophie et il a gagné la confiance des joueurs, du club et des fans. Je pense que ce qu'il fait est incroyable, J’ai eu l’occasion de travailler quelques mois avec Unai. C’est un gars formidable, un excellent entraîneur et une personne formidable", a indiqué le Brésilien.

"Le premier attaquant est le gardien"

"En particulier, dans cette compétition, il sait gagner. C’est pourquoi Arsenal est en finale, c’est pourquoi Unai Emery est là à la fin, alors c’est quelque chose à réaliser et à prendre de la bonne façon de battre Unai et Arsenal en finale. Il est passionné par son travail. Il construit l’équipe avec passion et une passion pour le jeu. Je pense que c’était formidable pour lui d’être au PSG et aussi d'être maintenant à Arsenal car il parle français et tous les meilleurs joueurs de son équipe maintenant, ils parlent français et c’est génial. Il est connecté avec les joueurs", a ajouté le défenseur des Blues.

David Luiz aime l'évolution du jeu : "Dans le football moderne, le premier attaquant est le gardien de but avec ses pieds et les premiers défenseurs sont les attaquants. J'aime ça et c'est l'évolution du football. Je me souviens que quand j'ai commencé, personne ne voulait que je joue en défense centrale, personne ne voulait que je frappe le ballon devant, faire des longues passes, et cela dépendait du style de l'entraîneur, mais maintenant tout le monde comprend".

Vainqueur de la en 2012 et de la Ligue Europa en 2013 avec avant d'aller faire un séjour de deux ans au PSG, David Luiz espère probablement accrocher une troisième couronne européenne à son palmarès. Redevenu titulaire sous les ordres de Maurizio Sarri après avoir passé une saison sur le banc avec Antonio Conte, le Brésilien aura un grand rôle à jouer, lui qui a sauvé les Blues en demi-finale avec un sauvetage sur la ligne, pour que son équipe l'emporte à Bakou.