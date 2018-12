David Luiz : "Chelsea est dans la course au titre et ne se contentera pas juste du top 4"

Le défenseur des Blues est conscient de la forte concurrence en Premier League mais reste ambitieux pour son équipe cette saison.

Quatrième de Premier League, Chelsea est dans la course au titre. Certes, les Blues comptent un peu de retard sur Liverpool et Manchester City, et dans une moindre mesure Tottenham, qui vont à une cadence infernale, mais ils ne sont pas distancés et peuvent encore espérer faire doutes ces équipes. David Luiz, lui, y croit dur comme fer en dépit du retard actuel de Chelsea au classement.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, David Luiz a affiché ses ambitions : "Tout le monde sait que la Premier League est tellement difficile que nous devons réfléchir pas à pas. Bien sûr, l'entraîneur essaie de nous donner le calcul et de nous donner une direction à suivre et nous essayons de faire en sorte que les points soient là et que nous soyons à la lutte pour le titre, pas seulement pour nous contenter du top quatre".

"Eden est l'un des meilleurs"

"Gagner le titre dès la première saison avec Maurizio Sarri ? Oui, je le crois mais avec humilité, en gardant les pieds sur terre, en réfléchissant pas à pas. Bien sûr, nous avons perdu des points et cela pourrait être mieux pour nous en ce moment, mais tout le monde sait que dans ce championnat tout le monde peut gagner contre tout le monde. Ce n'est pas ma première saison de Premier League, alors je sais que tout peut arriver", a ajouté le défenseur des Blues.



David Luiz a encensé Eden Hazard : "Il fait son travail. Tout le monde connaît Eden Hazard, c'est un excellent joueur et je suis heureux parce qu’il fait son travail. Je joue avec lui depuis de nombreuses années et je pense qu’il a maintenant plus faim de marquer. Il est intelligent, il a de la technique, c'est un excellent joueur et il a une grande personnalité. Je pense qu'il aime marquer et j'espère qu'il pourra marquer ce week-end".

"Il peut inscrire son 100ème but avec Chelsea contre Leicester ? Il est l’un des meilleurs joueurs au monde, tout le monde le sait. Ce sera une grande réussite pour lui, mais il devra doubler cette performance, et un peu plus, pour dépasser Frank Lampard", a conclu David Luiz.