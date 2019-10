David De Gea : "Tout va mal à Manchester United"

Le portier des Red Devils a analysé la mauvaise période de son équipe après la défaite contre Newcastle dimanche.

Troisième défaite en huit matches de pour . Les Red Devils se sont inclinés sur la pelouse de ce dimanche après-midi et pointent à une triste douzième place, déjà bien loin du top quatre au classement. La cote d'Ole Gunnar Solskjaer, arrivé en décembre dernier pour succéder à José Mourinho, en a pris un coup avec ce début de saison très décevant de Manchester United.

Présent au club depuis 2011, David De Gea a connu les dernières heures glorieuses des Red Devils sous l'ère Sir Alex Ferguson avec un sacre en 2013, mais aussi le succès en Europa League en 2017 avec José Mourinho malgré une période relativement compliquée en championnat. Cette saison, ni en Europe, ni en , Manchester United n'est performant et semble pouvoir remporter un trophée en fin de saison.

"Un moment difficile"

Après le revers contre Newcastle, David De Gea a analysé la mauvaise passe de Manchester United au micro de Sky Sports, n'hésitant pas à l'associer à la pire période depuis son arrivée dans le nord de l'Angleterre : "Ce qui ne va pas ? Tout. Je pense que beaucoup de choses doivent être améliorées. Newcastle était la meilleure équipe aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Il faut continuer simplement à essayer, continuer à se battre, continuer à s'améliorer tous les jours. C'est un moment difficile pour nous, un moment difficile, mais nous sommes unis et nous devons continuer à nous battre".

"Oui, c'est probablement le pire moment, le plus difficile, depuis que je suis ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous ne pouvons pas marquer un seul but en deux matchs. Je suis désolé pour les supporters. Nous continuerons à nous battre, nous reviendrons, mais pour le moment, nous sommes dans une situation difficile. C'est un moment difficile pour nous. La période la plus difficile depuis que je suis ici. Je ne sais pas pourquoi ni ce qui se passe", a ajouté le gardien espagnol.

Manchester United va devoir relever la tête au plus vite, sans Paul Pogba blessé, sous peine de se faire définitivement distancer au classement et d'entrer dans une crise encore plus profonde. La trêve internationale va faire du bien aux Red Devils qui vont avoir le temps de se remettre la tête à l'endroit, mais Manchester United aura fort à faire lors de la prochaine journée de Premier League, puisqu'ils affronteront le leader, , dans le derby d'Angleterre.