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Une pléiade de stars qui ont marqué l’ère moderne du football américain ont été officiellement honorées pour leur contribution à ce sport. David Beckham et Megan Rapinoe figurent parmi les figures emblématiques de la dernière promotion à intégrer le National Soccer Hall of Fame. Leur immense influence sur la scène internationale et sur le développement du football aux États-Unis sera célébrée.

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Le Hall of Fame accueille des figures emblématiques du football

Les anciennes stars de l’USWNT Megan Rapinoe et Julie Ertz ont été élues au National Soccer Hall of Fame, tout comme l’ancien attaquant de l’USMNT Jozy Altidore. Rapinoe a remporté deux Coupes du monde et un Ballon d’Or au cours d’une carrière riche en succès, tandis qu’Ertz s’est imposée comme l’une des meilleures milieux défensives au monde. Altidore, lui, occupe la troisième place de l’histoire de la sélection masculine américaine avec 42 buts en équipe nationale.

David Beckham a également obtenu sa place grâce au vote réservé aux vétérans. L’ancien capitaine de l’Angleterre a donné un formidable élan au football américain après avoir rejoint le LA Galaxy en 2007, club avec lequel il a remporté deux titres de champion consécutifs. Il est ensuite revenu en tant que propriétaire pour lancer l’Inter Miami.

Le spécialiste brésilien du football en salle Tatu et l’ancien sélectionneur de l’USMNT Lothar Osiander ont également été élus, complétant cette promotion historique.

« Faire partie de grandes équipes »

Rapinoe, élue dès sa première année d’éligibilité, a appris la nouvelle lors d’une célébration surprise organisée avec sa famille et ses supporters à l’aéroport international de Seattle-Tacoma. La figure emblématique du Seattle Reign a exprimé sa profonde gratitude d’être ainsi distinguée aux côtés de ses pairs.

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« Être aux côtés des plus grandes joueuses qui ont joué pour nous et pour notre pays, ainsi que de nombreuses coéquipières et amies, et recevoir une telle reconnaissance, cela signifie simplement que vous avez connu le succès et fait partie de grandes équipes », a déclaré Rapinoe dans une vidéo publiée sur Instagram. « J’ai donc vraiment fait partie de grandes équipes et, oui, c’est très spécial. »

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L’héritage américain de Beckham consacré

Beckham a appris son intronisation directement du commissaire de la MLS, Don Garber, lors d’une réunion du conseil d’administration de la ligue. Garber a salué l’impact considérable de la légende de Manchester United sur le football de l’autre côté de l’Atlantique.

« Le National Soccer Hall of Fame distingue les joueurs et les bâtisseurs qui ont profondément façonné ce sport », a déclaré Garber en lui annonçant la nouvelle. « C’est un honneur pour moi de vous accueillir au National Soccer Hall of Fame. Félicitations, David. »

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« Ce parcours a été incroyable. Je compte contribuer au développement de cette ligue et de ce sport dans ce pays pendant encore longtemps. Alors merci », a répondu Beckham.

Une cérémonie prévue au Texas

Ce groupe sera officiellement intronisé au Hall of Fame le 16 avril de l’année prochaine à Plano, au Texas. La cérémonie printanière célébrera une promotion aux parcours variés qui a profondément transformé le football aux États-Unis, en honorant à la fois la domination sur la scène internationale et le développement du championnat national.

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Leur héritage de joueurs désormais immortalisé, des personnalités comme Beckham continueront d’influencer le football américain depuis les instances dirigeantes. Le copropriétaire de l’Inter Miami devrait continuer à faire avancer sa franchise et la MLS vers une nouvelle ère très attendue, à l’approche de la Coupe du monde 2026.