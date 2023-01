Dates, horaires, diffusion TV, Live streaming, clubs qualifiés : toutes les infos sur la Coupe du monde des clubs de la FIFA

Où voir les matches, horaires, clubs qualifiés : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Quand et où aura lieu la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 ?

La Coupe du monde des clubs 2022 se déroulera en… 2023 au Maroc du 1er au 11 février.

Après 2013 et 2014, c'est la troisième fois que le Maroc accueille la compétition.

Quels sont les stades qui accueilleront la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 ?

Pour le moment, le Maroc n'a annoncé les stades retenus pour accueillir les sept matches de la compétition.

Sur quelle chaîne voir la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 ?

En France, la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 sera diffusée sur La chaîne L'équipe.

Le streaming pour voir la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022

En France, il sera de possible de voir la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 en streaming sur L'Equipe Live et sur l'application L'Equipe.

Quels sont les clubs qualifiés pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 ?

Sept clubs issus de six confédérations participent à la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 :

• Le club espagnol du Real Madrid (UEFA), vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA 2021-2022

• Le club brésilien du CR Flamengo (CONMEBOL), vainqueur de la Copa Libertadores 2022

• Le club américain des Seattle Sounders (CONCACAF), vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF 2022

• Le club marocain du Wydad AC (CAF), vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2021-2022

• Le club saoudien d'Al-Hilal (AFC), vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC 2021

• Le club néo-zélandais d'Auckland City (OFC), vainqueur de la Ligue des champions de l'OFC 2022

• Le club égyptien d'Al Ahly SC (CAF), finale de la Ligue des champions de la CAF 2021-2022

Quand aura lieu le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 ?

Le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 aura lieu à l'Académie de football Mohamed VI à Salé, au Maroc.

Seul le premier tour est à ce jour connu : il opposera le 1er février 2023 l'équipe d'Al Ahly à celle d'Auckland City.

Al-Hilal, le Wydad Casablanca et les Seattle Sounders feront leur entrée au deuxième tour. Le Real Madrid et Flamengo sont directement qualifiés pour les demi-finales.

Combien de joueurs peuvent être sélectionnés pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 ?

Chaque club pourra sélectionner au maximum 23 joueurs pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022. Parmi ces 23 joueurs, trois devront obligatoirement être des gardiens de but.

Chaque équipe pourra remplacer un joueur blessé jusqu'à 24 heures avant son premier match.

Quel est le palmarès de la Coupe du monde des clubs de la FIFA ?

La Coupe du monde des clubs de la FIFA existe depuis l'an 2000. Elle n'a pas été jouée de 2001 à 2004.

• 2000 : Corinthians (Brésil)

• 2005 : São Paulo (Brésil)

• 2006 : Internacional (Brésil)

• 2007 : AC Milan (Italie)

• 2008 : Manchester United (Angleterre)

• 2009 : FC Barcelone (Espagne)

• 2010 : Inter Milan (Italie)

• 2011 : FC Barcelone (Espagne)

• 2012 : Corinthians (Brésil)

• 2013 : Bayern Munich (Allemagne)

• 2014 : Real Madrid (Espagne)

• 2015 : FC Barcelone (Espagne)

• 2016 : Real Madrid (Espagne)

• 2017 : Real Madrid (Espagne)

• 2018 : Real Madrid (Espagne)

• 2019 : Liverpool (Angleterre)

• 2020 : Bayern Munich (Allemagne)

• 2021 : Chelsea (Angleterre)

L'UEFA (14 fois) et la CONMEBOL (4 fois) sont les deux seules confédérations dont des équipes ont remporté la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Quel club a remporté le plus de fois la Coupe du monde des clubs de la FIFA ?

Le club le plus titré à la Coupe du monde des clubs de la FIFA est le Real Madrid avec 4 sacres devant le FC Barcelone (3 sacres) et le SC Corinthians et le Bayern Munich (2 sacres chacun).

Quel joueur a remporté le plus de fois la Coupe du monde des clubs de la FIFA ?

Le joueur le plus titré à la Coupe du monde des clubs de la FIFA est l'Allemand Toni Kroos avec 5 succès.

Kroos devance neuf joueurs avec quatre succès : Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gareth Bale, Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo, Raphaël Varane, Dani Carvajal et Isco.

Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde des clubs de la FIFA ?

Il s'agit de Cristiano Ronaldo avec 7 buts : 1 en 2008, 4 en 2016 et 2 en 2017. Il devance Gareth Bale (6 buts) et trois joueurs avec 5 réalisations : Luis Suarez, Lionel Messi et César Delgado.