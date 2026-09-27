Le Real Madrid attend le retour de sa star brésilienne Éder Militão, victime d'une blessure qui l'a longtemps éloigné des terrains et qui l'a contraint à subir une opération éprouvante pour retrouver la santé.

Le défenseur central des Merengue a reçu de bonnes nouvelles après la visite, à Valdebebas, du médecin finlandais Lasse Lempainen, qui l'avait opéré.

Le journal Marca a rapporté les propos du médecin publiés sur ses comptes de réseaux sociaux : « Une magnifique journée à Madrid avec Éder Militão et le staff médical et technique du Real Madrid. Éder continue de progresser conformément au plan après avoir subi une opération pour soigner sa grave blessure au tendon (du genou). »

Il a ajouté : « Nous avons été heureux d'apporter notre savoir-faire et notre expérience à son retour sur le terrain, dans le but de l'aider à revenir en toute sécurité et à offrir la meilleure performance possible. Un grand merci à Éder et à tous les membres du Real Madrid pour l'excellente collaboration et cette journée réussie. »





Lempainen a affirmé : « Le retour sur le terrain est un grand accomplissement, et l'objectif est de retrouver le plus haut niveau de performance. »





Militão a subi une opération pour soigner une déchirure des tendons du genou le 28 avril 2026, et la période de convalescence était censée durer cinq mois. Il se trouve donc désormais dans les dernières phases de sa récupération.

Il y a quelques jours, le défenseur central a été aperçu sur la pelouse lors d'une séance d'entraînement physique intensive, signe de sa bonne récupération.

Marca a ajouté qu'« après cet examen réalisé par le chirurgien, dont le résultat s'est révélé très positif », il ne reste plus qu'une seule étape : « commencer à travailler avec l'équipe et s'y intégrer pleinement ».

Le journal a précisé que son retour « dépendra de ses progrès à l'entraînement avec ses coéquipiers et du temps dont il aura besoin pour atteindre le pic de sa condition physique afin de rejoindre l'équipe, mais cela est attendu pour le mois d'octobre prochain ».