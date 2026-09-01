Alors qu’en coulisses circulaient aussi des bruits parasites et des informations explosives sur une séparation prétendument imminente en septembre, le directeur sportif Markus Krösche a encore un gros morceau de travail devant lui à l’Eintracht Francfort, lors du dernier jour du mercato estival, pour boucler l’effectif et assainir les comptes grâce à des ventes.

À cet égard, la vente imminente de Hugo Larsson tombe à pic. Le milieu de terrain axial était déjà à Londres ce week-end afin d’y négocier, avec l’autorisation de l’Eintracht, un transfert en Premier League. C’est finalement Fulham qui devrait rafler la mise, pour une indemnité de transfert estimée entre 22 et 25 millions d’euros. Un prêt avec obligation d’achat serait toutefois également possible.

En revanche, l’avenir de Jean-Matteo Bahoya reste flou. Les clubs s’étaient au moins déjà mis d’accord sur un transfert de l’attaquant pour environ 18 millions d’euros à Hull City, mais Bahoya lui-même a refusé un départ vers le promu de Premier League. Reste à savoir si quelque chose bougera pour Bahoya, mais aussi pour Fares Chaibi. Newcastle United et Crystal Palace s’intéresseraient au joueur de 23 ans.

Le départ éclair de Ritsu Doan, pourtant considéré comme un élément bien prévu dans les plans, a entre-temps capoté. Le Japonais aurait même déjà passé sa visite médicale à Al-Ittihad et reçu ensuite le feu vert de l’Eintracht pour ce transfert de 17 millions d’euros. Mais « pour des raisons personnelles et familiales », comme l’écrit le kicker, Doan a finalement décidé de ne pas rejoindre l’Arabie saoudite.

L’Eintracht Francfort travaillerait apparemment sur deux coups sur le marché des transferts

Malgré tout, les départs de Larsson et le transfert imminent de Niels Nkounkou devraient tout de même libérer des fonds pour boucler encore un ou deux jolis coups dans le sens des arrivées. D’un côté, Joselu, ancien bourreau du Bayern sous les couleurs du Real Madrid et actuellement sans club, figurerait sur les tablettes de Krösche.

D’un autre côté, la SGE travaillerait apparemment en coulisses d’arrache-pied sur un nouveau prêt d’Arnaud Kalimuendo. L’attaquant avait largement convaincu durant son séjour de six mois à Francfort lors de la seconde moitié de saison passée, mais les Hessois n’ont pas pu assumer l’option d’achat fixée à 27 millions d’euros. Kalimuendo, auteur de six buts en 19 matches officiels, est donc retourné à Nottingham Forest.

Mais là-bas, il ne joue à nouveau aucun rôle, y compris sous les ordres du nouvel entraîneur Oliver Glasner. Lors du match nul 2-2 contre Liverpool le week-end dernier, il ne figurait même plus dans le groupe, et lors de la première journée, il était entré en jeu juste avant la fin lors de la défaite 1-0 contre Leeds United.

Nottingham aimerait vendre Kalimuendo de manière définitive, lui qui valait encore 30 millions d’euros pour le club anglais à l’été 2025, une somme versée à Rennes. Mais l’Eintracht est loin de pouvoir se le permettre.