Date, heure, chapeaux, équipes, diffuseur TV... Tout savoir sur le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des champions 2022-2023

Goal dévoile ce que vous devez savoir sur le prochain tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23.

Après un été riche en football et le lancement de la saison 2022-23, l'attention va se porter dans les prochaines semaines sur la Ligue des champions. Les plus grands clubs des principaux championnats européens vont s'affronter pour le trophée le plus prestigieux en Europe et ils commenceront leur parcours par la phase de groupes qui débutera le 6 septembre 2022.

Le Real Madrid, champion en titre, et d'autres poids lourds européens comme Chelsea, Barcelone, la Juventus, le Paris Saint-Germain et Liverpool attendent avec impatience le tirage au sort de la phase de groupes et espèrent que leur parcours européen en 2022-23 commencera en douceur. GOAL vous propose ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la saison 2022-23.

Quand aura lieu le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions 22-23 ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23 aura lieu le jeudi 25 août 2022 . Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu à Istanbul, en Turquie, au Halic Congress Center et l'événement débutera à 18 heures en France (12 heures ET). Avant le tirage au sort, l'UEFA annoncera et remettra ses récompenses aux meilleurs joueurs de la saison en 2021-22.

Quelles sont les équipes engagées dans la phase de groupes de la Ligue des champions 22-23 ?

La phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23 réunira un total de 32 équipes de football. 26 clubs sont qualifiés d'office - ils bénéficient d'une entrée directe dans le tirage au sort. Six autres clubs les rejoindront à la suite des barrages. Les équipes qualifiées sont réparties en quatre pots : Le pot 1 contient les tenants du titre, les vainqueurs de l'Europa League et les champions des six premiers championnats nationaux sur la base des coefficients nationaux de l'UEFA.

Les trois autres pots sont constitués en fonction du coefficient de club UEFA de l'équipe. Les membres finaux des pots 3 et 4 seront désignés à l'issue des matches de barrage, dont les matchs retour seront terminés le 24 août 2022 avant le tirage au sort. Il convient également de noter que deux équipes de la même association de football ne peuvent pas être placées dans le même groupe lors du tirage au sort.

Le tableau ci-dessous présente toutes les équipes confirmées qui participeront à la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23. Cette saison, deux clubs français seront au rendez-vous, le PSG, champion de France (5ème pays au coefficient UEFA) présent dans le pot 1 et l'Olympique de Marseille qui sera dans le 4ème et dernier pot.

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Real Madrid Liverpool Borussia Dortmund Marseille Eintracht Frankfurt Chelsea Salzburg Club Brugge Manchester City Barcelona Shakhtar Donetsk Celtic AC Milan Juventus Inter PSV ou Rangers ou Dynamo Kiev Bayern München Atletico de Madrid Napoli Copenhague ou Trabzonspor Paris Saint-Germain Sevilla Sporting CP Bodo Glimt ou Dinamo Zagreb Porto RB Leipzig Bayer Leverkusen Maccabi Haïfa ou Etoile Rouge de Belgrade Ajax Tottenham Hotspur Benfica ou Rangers ou Dynamo Kiev Qarabag ou Viktoria Plzen

Quand commence la phase de groupe de la Ligue des champions 22-23 ?

La phase de groupe de la Ligue des champions 2022-23 débute par des matches le mardi 6 septembre et le mercredi 7 septembre. Il y aura un total de six journées de match dans la phase de groupe, les dernières journées de groupe tombant les 1er et 2 novembre. Cette année en raison de la Coupe du monde, la phase de groupes se déroulera de manière resserrée. Deux journées auront lieu en septembre, trois en octobre et une en novembre.

Comment puis-je regarder le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23 peut être suivi en direct sur le site officiel de l'UEFA.

En France, Canal + et RMC Sport qui co-diffusent la plus prestigieuse compétition européenne vont également retransmettre le tirage au sort de la phase de poules.