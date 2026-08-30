L'Uruguayen Darwin Núñez a choisi d'ouvrir son cœur pour évoquer la période difficile qu'il a vécue avec Al-Hilal, après avoir retrouvé son éclat sous le maillot d'Al-Diriyah en inscrivant un doublé face à Al-Ettifaq, samedi soir, dans le cadre de la quatrième journée du championnat Roshn, lors d'une soirée qui a revêtu une valeur particulière pour l'attaquant après de longs mois d'éloignement d'une participation régulière.

Núñez avait rejoint Al-Hilal lors du mercato estival de 2025, au milieu de grandes attentes qui le voyaient devenir l'une des principales armes offensives de l'équipe. Mais il n'a pas réussi à s'imposer dans le onze, avant que ses apparitions ne se réduisent progressivement, qu'il ne sorte des plans essentiels, puis qu'il ne soit marginalisé et transféré vers la liste asiatique environ 6 mois seulement après son arrivée au « Leader ».

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Avec le début de la nouvelle saison, Núñez est sorti davantage des plans de l'Italien Simone Inzaghi, ce qui l'a conduit à quitter Al-Hilal sous forme de prêt vers Al-Diriyah, dans une tentative de retrouver son parcours footballistique et d'obtenir une réelle occasion de jouer, ce qui a effectivement commencé lors de la rencontre face à Al-Ettifaq, au cours de laquelle il a inscrit deux magnifiques buts.

Après le match, Núñez s'est exprimé auprès du réseau saoudien « Thmanyah » et a révélé l'ampleur des souffrances qu'il a vécues au cours des derniers mois, affirmant que son retour au jeu était plus important que le doublé, car il lui a offert l'occasion de retrouver une sensation qui lui avait longtemps manqué.

L'attaquant uruguayen a déclaré : « Tout d'abord, je suis très heureux de mon retour au football. Les six derniers mois à Al-Hilal ont été très difficiles pour moi et pour ma famille, car je n'ai pas pu disputer de matchs. »

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Il a ajouté : « Et honnêtement, je ne souhaite à personne de vivre une expérience comme la mienne, car en fin de compte, nous voulons tous, en tant que joueurs, être compétitifs, jouer et prendre du plaisir à ce que nous faisons », en référence claire aux difficultés psychologiques et techniques dont il a souffert en raison de son éloignement de la compétition.

Les propos de Núñez révèlent que la crise n'était pas seulement liée à la participation aux matchs, mais qu'elle s'est étendue à sa famille et à sa vie en dehors du terrain, après s'être retrouvé loin de la compétition pendant une longue période, malgré son arrivée à Al-Hilal en portant un grand nom et d'énormes attentes.

Mais l'attaquant uruguayen a affirmé qu'il avait surmonté cette étape difficile, et qu'il essaie désormais de se concentrer sur le présent et de ne pas considérer la période passée comme la fin de sa carrière, mais plutôt comme une expérience douloureuse dont il a su sortir.

Il a conclu : « Maintenant, j'ai surmonté cette période difficile. Je remercie ma famille, car ils se sont tenus à mes côtés et ne m'ont pas laissé tomber durant cette période difficile, mais je le dis toujours : après la tempête, le soleil se lèvera. »