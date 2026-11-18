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Darmstadt - FC Heidenheim : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 12 20 nov. 2026 - 12:30 Merck-Stadion am Boellenfalltor

Darmstadt reçoit le FC Heidenheim au Merck-Stadion am Böllenfalltor pour un duel de deuxième division. Les deux équipes jouent des points importants dans une saison qui se présente différemment pour chacune d’elles.

Après un parcours difficile cette saison, Darmstadt cherche à retrouver de la stabilité. Sous la direction de Florian Kohfeldt, l’équipe a récemment manqué de constance et doit se donner de l’air dans le bas du classement.

Le FC Heidenheim se déplace en septième position, dans la première moitié du classement. Frank Schmidt a de nouveau bâti une équipe compétitive, même si ses derniers résultats laissent une marge de progression.

Les confrontations entre ces deux clubs ont toujours été disputées ces dernières années. Les deux équipes se connaissent bien pour avoir évolué ensemble en 2. Bundesliga et en Bundesliga.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, le streaming et l’heure du coup d’envoi pour suivre le match en direct.

L’actualité de la semaine : qu’ont fait Darmstadt et le FC Heidenheim ?

Darmstadt aborde ce match avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier match de championnat s’est soldé par une défaite 0-2 à domicile contre le 1. FC Nürnberg. Auparavant, l’équipe avait fait match nul 1-1 contre Magdeburg, puis 0-0 contre St. Pauli. Seule la victoire 2-0 à l’extérieur contre Elversberg en Coupe d’Allemagne lui a récemment apporté un succès. La défaite 0-4 à Karlsruhe souligne les fragilités défensives de l’équipe.

Le FC Heidenheim affiche un bilan de zéro victoire, trois nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les joueurs de Heidenheim ont récemment fait match nul 2-2 contre Hannover 96. Auparavant, l’équipe s’était inclinée 1-2 face au Karlsruher SC. Trois de ces cinq rencontres se sont terminées sur un nul, dont un 0-0 contre Kaiserslautern.

Darmstadt - FC Heidenheim : compositions d’équipe

Darmstadt - FC Heidenheim : forme récente

Darmstadt - FC Heidenheim : bilan des confrontations directes

Darmstadt - FC Heidenheim : les classements