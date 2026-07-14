Dario Simic, ancien défenseur de l’AC Milan et de l’Inter Milan, a été placé en détention dans le cadre d’une enquête pour corruption liée aux autorisations d’un camping en Croatie

Dario Simic, ancien défenseur de l'Inter, du Milan et du Dinamo Zagreb, est au cœur d'une enquête anticorruption en Croatie. L’ancien défenseur a été interpellé, soupçonné d’avoir obtenu frauduleusement les permis nécessaires à la création d’un camping sur la côte centrale du pays. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération menée par la police croate et l’USKOK, l’agence chargée de la lutte contre la corruption et le crime organisé.





Selon l’agence croate HINA, les enquêteurs ont constaté lors d’une inspection que le terrain, situé hors d’une zone constructible, ne disposait pas d’installations sanitaires. L’enquête, ouverte depuis plusieurs années, avait déjà conduit l’an passé à l’arrestation de son frère Josip, soupçonné de fraudes fiscales et de transactions fictives. Après sa carrière de footballeur, le Croate a investi dans des bars familiaux et pris la direction d’une importante entreprise d’eau minérale.









Simic a été interpellé pour corruption

L’enquête sur le camping : ce qui est reproché à Simic

Selon les enquêteurs, le projet aurait été validé grâce à des permis obtenus de manière irrégulière, avec l’aide de l’ancien dirigeant Livljanic. L’ancien défenseur du Milan a été entendu à Zagreb et demeurera en détention provisoire dans l’attente de nouveaux interrogatoires censés faire la lumière sur ce dossier. Selon l’accusation, Livljanic aurait délivré les autorisations sur la base de procès-verbaux d’inspection qui n’auraient jamais eu lieu, faisant apparaître dans les documents officiels qu’il avait personnellement visité les campings.





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Le camping géré par Simic aurait, lui aussi, bénéficié de permis obtenus de manière irrégulière. Un entrepreneur local, soupçonné d’avoir servi d’intermédiaire, a été interpellé en même temps que l’ancien défenseur. Retiré de la sélection croate depuis 2008, Simic est le premier footballeur de son pays à avoir atteint la barre des 100 sélections. Au cours de sa carrière, il a porté les maillots de l’Inter et du Milan, remportant un Scudetto et deux Ligues des champions avec les Rossoneri, avant de clore sa carrière au Dinamo Zagreb. Après sa retraite, il s’est lancé dans les affaires, ouvrant plusieurs établissements avec sa famille et fondant l’une des entreprises d’eau minérale les plus connues de Croatie.





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