Daouda Weidmann : comment un joueur de streetball parisien, qui s’est entraîné avec Messi et Mbappé, conquiert les Pays-Bas

Daouda Weidmann (23 ans) était inconnu lorsqu’il est arrivé aux Pays-Bas, mais le milieu de terrain du FC Twente s’est désormais fait un nom. Dans notre série« Hidden Gems », voici l’histoire d’un autre talent formé à Paris.

Paris n’est pas seulement la Ville de l’amour, c’est aussi la capitale mondiale du football : aucune ville ne produit plus de talents que la capitale française. Lors de la dernière Coupe du monde, 56 joueurs ayant grandi à Paris ou dans ses environs ont participé à la compétition ; ils étaient 30 en 2022. Au total, 99 joueurs de la Coupe du monde 2026 sont nés en France.

Les périphéries qui entourent Paris, les banlieues, sont le véritable vivier de talents du football. Certains des plus grands noms du ballon rond ont perfectionné leurs qualités sur les terrains locaux pendant leur enfance. Kylian Mbappé en est l’exemple le plus récent et le plus marquant.

L’immigration d’après-guerre est la principale raison pour laquelle l’Île-de-France, c’est-à-dire la périphérie parisienne, concentre autant de talents. « Dans une zone relativement petite, il y a une quantité incroyable de talents », explique fièrement Hubert Fournier, directeur technique de la Fédération française de football, à The Athletic.

Algérie, Sénégal, Mali et Maroc : des communautés venues d’anciennes colonies françaises se sont installées au nord de Paris, contribuant aux récents succès de la France. « C’est un système de formation construit au fil des décennies », explique Fournier.

La forte concurrence entre les clubs d’Île-de-France élève sans cesse le niveau. « Les joueurs découvrent différents styles de jeu », ajoute Fournier. « Cela stimule la créativité et produit des talents uniques comme Riyad Mahrez, Rayan Cherki et Ousmane Dembélé. »

Les investissements dans les infrastructures sportives comptent aussi. En 2016, Paul Pogba, champion du monde 2018, expliquait ainsi l’abondance de talents à Paris : « Parce qu’il n’y a rien d’autre que le football. »

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« Que tu sois à l’école ou dehors, tout le monde veut jouer au football. Cela évite aux gens de faire des bêtises. Chaque jour, c’est le football, et rien d’autre que le football. » Les jeunes sont également façonnés par la mentalité née de la pauvreté dans la région.

« Ils veulent gagner leur vie grâce au football », affirme Fournier. « Ils veulent devenir professionnels à tout prix. Ce n’est pas un endroit facile : beaucoup de familles ont du mal à joindre les deux bouts, et les jeunes le savent. Ils donnent tout pour réussir. C’est cette mentalité qui fait la différence. »

Les parents de ces jeunes talents font tout pour leur ouvrir la voie vers le professionnalisme : le père de Paul Pogba, par exemple, surgonflait les ballons utilisés par ses fils pour les obliger à frapper plus fort.

L’Eredivisie néerlandaise accueille elle aussi des talents parisiens : l’Algérien Anis Hadj-Moussa, qui a grandi dans les banlieues, est arrivé aux Pays-Bas en passant par la Belgique. Il a d’abord brillé au Vitesse et évolue désormais au Feyenoord.

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« C’est le joueur typique des banlieues », explique Daouda Weidmann, 23 ans. Lui aussi a perfectionné son jeu dans les environs de Paris. « Après l’école, on ne faisait rien d’autre », raconte-t-il à la NOS. « En salle ou dehors, une banlieue contre une autre. Il y a des centaines de bons joueurs là-bas. Je jouais souvent contre des garçons plus talentueux que moi. »

« C’est un creuset de cultures : des jeunes Africains, des jeunes Arabes. » Daouda Weidmann a connu tout cela enfant. Son nom de famille n’évoque ni le centre de Paris ni la France. « Ma mère est allemande », explique le milieu de terrain à Tubantia. Il est né dans le XIXe arrondissement, avant de déménager en banlieue.

« Ma sœur et moi avons grandi avec notre mère à Paris ; elles y vivent encore. Je porte son nom parce que mon père ne nous a pas reconnus pendant nos premières années et n’a pas fait partie de notre vie jusqu’à mes quatre ans. »

À 12 ans, il entre au PSG, mais songe plusieurs fois à tout arrêter : « Le niveau était très élevé. J’ai dû renoncer à beaucoup de choses : ma famille me manquait, le Covid a été difficile et j’ai subi des blessures. Je me demandais : un travail normal ne serait-il pas préférable ? »

Il a tenu bon et s’est retrouvé dans le vestiaire avec Lionel Messi, Mbappé, Sergio Ramos et Neymar. « Des superstars que je n’avais vues qu’à la télé. Tu es là pour t’entraîner, pas pour les admirer, mais ce n’est pas facile pour un gamin. »

Lorsqu’il est arrivé il y a trois ans aux Pays-Bas, à Waalwijk, presque personne ne le connaissait : le RKC l’avait recruté en provenance du Torino.

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« Passer des équipes de jeunes à l’équipe première du PSG est presque impossible », explique Weidmann. « Ils voulaient me prêter à des clubs français de troisième division, puis le Torino est arrivé. »

Ce choix ne lui a pas réussi. « Tout était typiquement italien », soupire-t-il. « De belles paroles, de grandes promesses, mais rien de concret. Le Torino voulait m’envoyer en Serie C, et je ne voulais pas. »

Quand le RKC l’a appelé, il s’est décidé rapidement. « Mon agent m’a appelé à l’improviste et m’a dit : "J’ai un club aux Pays-Bas pour toi : le RKC." J’ai demandé : "Qui ?" Je n’en avais jamais entendu parler. J’ai cherché des informations en ligne, j’ai vu qu’ils avaient terminé en milieu de classement et je me suis dit : "Le championnat néerlandais a une bonne réputation, essayons." »

Les supporters du Twente, une équipe du haut du tableau européen, ont eux aussi été surpris l’an dernier lorsque le Français a été présenté à la Grolsch Veste, puisqu’il n’avait pas vraiment brillé à Waalwijk.

« Je n’avais ni dix buts ni dix passes décisives à mon actif », reconnaît Weidmann. Alors, lorsque le Twente l’a appelé, il est resté stupéfait. « J’étais sous le choc : qui ? Le FC Twente ? J’ai dit : "C’est impossible. Comment le Twente peut-il s’intéresser à moi, alors que j’ai très peu joué la saison dernière et que je suis maintenant dans un club de deuxième division ?" »

« Rien d’étonnant à ce que je sois resté dans l’ombre aussi longtemps », comprend-il aujourd’hui. « Cette saison-là (2024/25), j’ai été indisponible de novembre à mai à cause d’une blessure abdominale. Avant cela, je jouais bien, mais les mauvais résultats du RKC m’empêchaient de me démarquer. »

Un an plus tard, le milieu de terrain est devenu l’un des chouchous de la Grolsch Veste : en seize apparitions, il a déjà été impliqué dans onze buts (5 buts, 6 passes décisives). Et dimanche dernier, il ne figurait même pas dans le groupe lors du match où le Twente a infligé neuf buts à l’Excelsior.

Son heure de gloire est arrivée lorsqu’il a récupéré le ballon juste à l’extérieur de sa propre surface de réparation, franchi la défense du PSV et conclu avec sang-froid, offrant une victoire capitale. « Il court, il court et il court encore. Cette action mérite une place au musée du FC Twente ! », s’est exclamé le commentateur de la NOS.

Avec ce but, sa carrière semble enfin décoller, des années après avoir foulé les terrains avec des stars mondiales. Le prochain talent des rues parisiennes a réussi… ou presque. « Mon objectif reste l’équipe de France, même si je sais que la route est encore longue. »