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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une vidéo, un journaliste saoudien estime que Salem Al-Dosari n’a pas apporté grand-chose à l’équipe nationale et préconise de le laisser sur le banc des remplaçants

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Salem Mohammed Al-Dossari
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Le Tornado fait l’objet de vives critiques ces derniers temps.

Un journaliste saoudien a critiqué Salem Al-Dossari, capitaine d’Al-Hilal et de la sélection saoudienne, réclamant qu’il soit laissé sur le banc pour le match contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

Les deux sélections s’affronteront dimanche prochain au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Lors de l’émission « Nadina » sur la chaîne « Al-Saoudia », le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a affirmé : « Salem Al-Dossari est, qu’on le veuille ou non, le joueur saoudien le plus important et le meilleur des dix dernières années. »

Toutefois, il a tempéré son propos : « Mais au cours de la dernière saison, avec le club d’Al-Hilal, il n’a pas disputé beaucoup de matchs sous les ordres de l’entraîneur italien Simone Inzaghi. »

Il a ajouté : « Il est donc tout à fait légitime que Salem Al-Dossari assume ses responsabilités en équipe nationale sous la direction de l’entraîneur Gorgos Donis, mais s’il n’est pas en mesure d’apporter sa pierre à l’édifice, il ne doit pas être aligné d’entrée de jeu. »

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Arabie saoudite
KSA

Il a ajouté : « Salem Al-Dossari a élevé le niveau du football saoudien, surtout avec Al-Hilal, mais en sélection, il n’a pas apporté la valeur ajoutée attendue. Son but contre l’Argentine ne suffit pas : il n’a remporté aucun titre. »

Et de conclure : « Ces deux dernières années, Salem Al-Dossari n’est plus le joueur que nous connaissons. Il doit retrouver son niveau et en faire davantage, car s’il n’atteint pas 60 % de son potentiel, nous n’avons pas besoin de lui, d’autant plus qu’il est le capitaine et la star numéro un. »

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