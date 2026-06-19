Dans une vidéo, un journaliste saoudien affirme : « Ronaldo tient les rênes d’Al-Nassr ! »

Un journaliste saoudien dénonce l’influence excessive que exercerait le capitaine de l’équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, sur Al-Nassr, estimant qu’une telle situation est inacceptable.

Le club saoudien serait en effet en pourparlers avec l’Espagnol Roberto Martínez, actuel sélectionneur de Ronaldo en équipe du Portugal, en vue de lui confier le banc pour la saison prochaine. Un choix qui irrite les supporters, rappelant les performances décevantes du « Brésil de l’Europe » lors de la Coupe du monde 2026.

Le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Ghayama a dénoncé cette ingérence dans l’émission « Fi 90 », estimant que le quintuple Ballon d’Or tire les ficelles de ce choix stratégique.

« Ronaldo a 41 ans et va bientôt en avoir 42 ; laisser un joueur, même expérimenté, dicter les choix sportifs constitue une erreur », a-t-il tranché.

Il a ajouté : « Certes, il était enthousiaste et a réussi à remporter le championnat, mais cela ne peut pas aller jusqu’à lui permettre de contrôler le club alors qu’il joue encore. S’il venait ensuite à détenir 15 ou 20 % du club Al-Nassr et devenait un décideur, ce serait une autre histoire. »

Et de conclure : « Mais qu’un joueur s’immisce de cette manière dans le choix de l’entraîneur, c’est une erreur à mon avis. »

Roberto Martínez a d’ailleurs essuyé de vives critiques après le match nul 1-1 concédé par le Portugal face à la République démocratique du Congo, mercredi dernier, lors de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, notamment pour ne pas avoir remplacé Ronaldo malgré la baisse de son niveau de jeu.