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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une vidéo, un journaliste saoudien affirme que le Maroc est l’équipe arabe la plus performante et la seule capable d’aller loin dans la compétition

À déterminer vs Maroc
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É.-U.

Les « Lions de l'Atlas » ont largement dominé Haïti.

Un journaliste saoudien a salué les performances de la sélection marocaine après sa qualification pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, estimant qu’il s’agit de la meilleure équipe arabe de la compétition et de la seule capable d’aller loin.

Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les 16^(es) de finale en battant Haïti 4-2, jeudi à l’aube, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Ils terminent deuxièmes du groupe C, juste derrière le Brésil à la différence de buts.

Le journaliste saoudien Abdelrahman Al-Humaidi a déclaré dans l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 » : « Comme nous l’avions prévu, et comme tous les analystes l’avaient prévu avant le tournoi, c’est l’équipe qui se distingue des autres équipes arabes, et qui est la plus susceptible d’aller loin, qui s’est qualifiée. »

Il a ajouté : « Les Lions de l’Atlas ont confirmé le bien-fondé de ces pronostics objectifs, et le Maroc, tant au niveau de son système de jeu que de ses joueurs individuels, de sa performance collective et de l’héritage qu’il a forgé lors de la dernière Coupe du monde et de celle-ci, reste à ce stade la meilleure équipe arabe. »

Il a conclu : « La preuve, ce sont les 7 points glanés au premier tour du Mondial 2022, puis les 7 points obtenus dans la phase actuelle, qui lui ont permis de se qualifier pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026. Toujours le Maroc. »

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Rappelons que les Lions de l’Atlas avaient déjà écrit l’histoire en 2022 en devenant la première nation arabe et africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, avant de s’incliner face à la France puis la Croatie et de conclure le tournoi à la quatrième place.

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