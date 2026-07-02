Un journaliste saoudien a salué les performances de l’Égypte et du Maroc lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, tout en estimant que les « Lions de l’Atlas » iraient plus loin que les « Pharaons ».

Lors de son passage dans l’émission « Dorina Ghir », le journaliste saoudien Bassam Al-Dakhil a affirmé : « La rencontre face à l’Australie n’est pas difficile pour l’Égypte, mais elle n’est pas non plus aisée, car aucune équipe présente en seizièmes de finale de la Coupe du monde n’est un adversaire à sous-estimer. »

Il a ajouté : « L’équipe d’Égypte est capable de passer ce tour, car c’est la dernière chance pour le plus grand joueur de l’histoire de l’Égypte, Mohamed Salah. »

Il a poursuivi : « Sous sa houlette, avec un groupe jeune et des individualités de haut niveau, je pense que l’Égypte peut battre l’Australie et atteindre les huitièmes de finale. »

Il a conclu : « À l’inverse, l’équipe du Maroc est candidate à aller bien au-delà des huitièmes de finale de la Coupe du monde. »

Les Marocains, qualifiés pour les huitièmes de finale après leur victoire aux tirs au but face aux Pays-Bas, défieront le Canada samedi prochain, tandis que les Pharaons entreront en lice demain vendredi contre l’Australie pour leur match des seizièmes.