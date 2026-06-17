Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Dans une vidéo, un journaliste saoudien affirme qu’Al-Nassr doit beaucoup à Cristiano Ronaldo et que, grâce à lui, le club remportera la Coupe du monde des clubs

C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Arabie saoudite

La star portugaise ambitionne de conduire sa sélection vers un premier titre mondial.

Selon un journaliste saoudien, Al-Nassr aurait grandement contribué à la progression de la star portugaise Cristiano Ronaldo, et pourrait même, selon lui, jouer un rôle clé dans l’éventuel sacre de l’attaquant à la Coupe du monde 2026 avec la sélection portugaise.

Ronaldo défend les couleurs d’Al-Nassr depuis son arrivée libre en janvier 2023, après avoir résilié son contrat avec Manchester United.

Mohammed Al-Sad’an, ex-porte-parole d’Al-Ittifaq, l’a affirmé sur les ondes de la radio saoudienne UFM : « On évoque souvent l’impact des joueurs étrangers sur la Saudi League, mais il faut aussi mesurer celui du projet saoudien sur ces professionnels. »

Il a ajouté : « Nous devons remercier le projet saoudien et le club Al-Nassr, car ils ont remis Ronaldo sur le devant de la scène et prolongé sa carrière. C’est pour cette raison qu’il a embrassé l’écusson d’Al-Nassr lors de son dernier match dans le championnat Roshen, un geste qui traduit sa loyauté. »

Il a ajouté : « Ronaldo sait que ce club lui a redonné de l’éclat. Al-Nassr a eu la chance de pouvoir compter sur un joueur comme Cristiano Ronaldo, et c’est à eux qu’il doit beaucoup. »

Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD

Et de conclure : « C’est pourquoi, pour moi, le Portugal est le grand favori pour remporter la Coupe du monde 2026. »

Le Portugal, qui figure dans le groupe 11 de la Coupe du monde 2026, sera accompagné de la République démocratique du Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.

Publicité