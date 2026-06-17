Selon un journaliste saoudien, Al-Nassr aurait grandement contribué à la progression de la star portugaise Cristiano Ronaldo, et pourrait même, selon lui, jouer un rôle clé dans l’éventuel sacre de l’attaquant à la Coupe du monde 2026 avec la sélection portugaise.

Ronaldo défend les couleurs d’Al-Nassr depuis son arrivée libre en janvier 2023, après avoir résilié son contrat avec Manchester United.

Mohammed Al-Sad’an, ex-porte-parole d’Al-Ittifaq, l’a affirmé sur les ondes de la radio saoudienne UFM : « On évoque souvent l’impact des joueurs étrangers sur la Saudi League, mais il faut aussi mesurer celui du projet saoudien sur ces professionnels. »

Il a ajouté : « Nous devons remercier le projet saoudien et le club Al-Nassr, car ils ont remis Ronaldo sur le devant de la scène et prolongé sa carrière. C’est pour cette raison qu’il a embrassé l’écusson d’Al-Nassr lors de son dernier match dans le championnat Roshen, un geste qui traduit sa loyauté. »

Il a ajouté : « Ronaldo sait que ce club lui a redonné de l’éclat. Al-Nassr a eu la chance de pouvoir compter sur un joueur comme Cristiano Ronaldo, et c’est à eux qu’il doit beaucoup. »

Et de conclure : « C’est pourquoi, pour moi, le Portugal est le grand favori pour remporter la Coupe du monde 2026. »

Le Portugal, qui figure dans le groupe 11 de la Coupe du monde 2026, sera accompagné de la République démocratique du Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.